¿Te has dado cuenta que cuando abres WhatsApp, te han llegado un montón de mensajes sin que la app haya sonado en tu celular? ¿Por qué sucede esto? ¿Será un error? Este es un problema bastante común dentro de la aplicación de Meta. Si bien se puede solucionar con solo desinstalar el programa, no te lo recomiendo, ya que este sería el método más radical posible. ¿Existen otros? Claro que sí, y mucho más fáciles. Lo mejor de todo es que no perderás tus conversaciones ni tampoco esos stickers creados para ti y que causan risas en tus amistades. Eso sí, debes considerar en realizar una copia de seguridad de tus chats siempre para que así no pierdas nada de lo que te dijeron.

Por qué no suenan las notificaciones de WhatsApp

Asegúrate de que las alertas de WhatsApp estén encendidas .

. Anda a Ajustes, luego a Notificaciones .

. En esa sección habilita los botones de “Tonos de conversación”, “Tono de notificación”, “Vibración” .

. También las pestañas de “Notificaciones de alta prioridad” y “Notificaciones de reacciones”.

WHATSAPP | De esta manera podrás configurar las notificaciones de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una vez terminado este paso, reinicia tu WhatsApp .

. Si eso no funciona, deberás ir a los Ajustes de tu dispositivo móvil .

. Pulsa sobre “Aplicaciones”, luego busca “WhatsApp”.

WHATSAPP | Si no has podido obtener éxito con los primeros pasos, aquí te traigo el segundo método. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí presiona en “Notificaciones” . Dale en “Permitir notificaciones”

. Dale en Luego elige “Permitir sonido y vibración” .

. Con ello ya tendrás nuevamente las alertas activas cada vez que recibes un mensaje en WhatsApp.

Eso sí, si estás conectado a WhatsApp Web, lo que te recomiendo es que solo recibirás las notificaciones en un solo lugar.

