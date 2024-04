En los últimos dos años, WhatsApp se ha actualizado frecuentemente y ahora su plataforma de comunicación instantánea cuenta con una gran variedad de características, por lo tanto, a veces resulta difícil que los usuarios se aprendan todas las funciones de la referida aplicación perteneciente a Meta. A través de las diferentes redes sociales, muchos se han estado preguntando por qué razón aparece el extraño ícono del reloj en la foto de perfil de sus contactos o conversaciones grupales, hoy te explicaré lo que realmente significa y cómo eliminarlo para siempre. En caso no tengas acceso a internet y envías un mensaje, debajo del mismo (donde va la hora) figura este dibujo del reloj, dando a entender que el contenido no ha llegado a su destino, sin embargo, esto no tiene nada que ver cuando el ícono sale en la foto de perfil.

Cómo eliminar el ícono del reloj en los chats de WhatsApp

Primero, ¿Qué significa? El reloj se muestra en todos los chats que tengan activado los mensajes temporales .

El reloj se muestra en todos los chats que tengan activado los . La herramienta que se encarga de borrar automáticamente lo que envías o recibes después de 24 horas, 7 días o 30 días.

El objetivo de la misma es liberar espacio de almacenamiento y reforzar la privacidad de la información compartida en WhatsApp .

. ¿Cómo eliminar el reloj? Simple, apagando la función que mencioné.

Simple, apagando la función que mencioné. Accede a la conversación y presiona sobre su nombre.

Se desplegarán las opciones del chat. Desplázate hacia abajo y toca el apartado “Mensajes temporales”.

Finalmente, marca la alternativa “Desactivado” y el ícono se ocultará automáticamente.

