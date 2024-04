WhatsApp está preparada para realizar una serie de cambios en su plataforma para smartphones. A partir del 11 de abril todo cambiará no solo a nivel de actualizaciones, sino también en el tema de las condiciones de uso. Con la finalidad de que protejas tu privacidad y seguridad, la aplicación ha decidido integrar herramientas que cuiden tu información personal, además de añadir emojis, cifrado de extremo a extremo de tus llamadas, entre otros. ¿Lo has notado? Pero es posible que algunos dispositivos se queden sin poder emplear todos estos elementos no por la incompatibilidad ni tampoco por el sistema operativo desfasado. Así seas iPhone o Android, puede que tu cuenta cierre por completo. Aquí te doy las razones.

Celulares que no podrán usar WhatsApp el 11 de abril por estos requisitos:

Menores de 16 años: Si tu menor hijo tiene menos de esa edad, puede que su WhatsApp se bloquee automáticamente. Aún no hay forma en cómo la app de Meta podrá identificar que las personas cumplan con ese requisito ya que, en la actualidad, cualquier persona mayor a los 13 años lo puede hacer sin restricción alguna.

No haber aceptado el mensaje de cambios de la Unión Europea: Como sabes, la Unión Europea ha decidido que WhatsApp cumpla con nuevos estatutos de la Ley de Mercados Digitales de Europa (DMA, por sus siglas en inglés). Es por esa razón que a partir del 11 de abril, Meta enviará a todos los dispositivos un nuevo mensaje el cual deberás aceptar para continuar usando tus chats.

Aceptar la interoperabilidad: es una de las nuevas condiciones de uso de la plataforma. Esta se activará automáticamente, pero aquellos que recién instalarán WhatsApp, se les mostrará en los términos y condiciones. Puedes usar WhatsApp con Telegram o viceversa, además de poder deshabilitarla. Pero sí o sí tienes que aceptar los actuales estatutos de la plataforma de Meta.

es una de las nuevas condiciones de uso de la plataforma. Esta se activará automáticamente, pero aquellos que recién instalarán WhatsApp, se les mostrará en los términos y condiciones. Puedes usar WhatsApp con Telegram o viceversa, además de poder deshabilitarla. Pero sí o sí tienes que aceptar los actuales estatutos de la plataforma de Meta. No actualizan WhatsApp: si eres de las personas que se resiste a no aceptar los cambios y, por lo tanto, no actualizas WhatsApp, tu celular se puede ver involucrado y, como consecuencia, tus conversaciones dejarán de funcionar correctamente hasta que puedas hacer uso de la nueva versión de la app.

Si no cumples con uno de esos términos, en especial del mensaje que aparecerá el 11 de abril, tu WhatsApp no podrá seguir siendo usado hasta que aceptes. Esto es muy distinto al tema de incompatibilidad de software.

Otros requisitos que pide WhatsApp para que lo descargues en tu celular o PC

Actualmente, Meta ha desarrollado un total de siete versiones de WhatsApp, aunque excluiremos a las aplicaciones nativas para tabletas, relojes inteligentes y el servicio de navegadores, el motivo es que las dos primeras por el momento solo están disponibles en su programa beta y la segunda es compatible con cualquier buscador, como por ejemplo: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc.

WhatsApp para Android: Sistema operativo Android 5.0 o versiones superiores y 300 MB de almacenamiento.

WhatsApp para iOS: Sistema operativo iOS 12 o versiones superiores y 193,1 MB de almacenamiento.

WhatsApp para Windows: Sistema operativo Windows 10 o versiones superiores y 186.4 MB de almacenamiento.

WhatsApp Desktop (iOS): Sistema operativo macOS 10.11.0 y 130,9 MB de almacenamiento.

