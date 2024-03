¿Estás preocupado porque no paras de estar “en línea” en WhatsApp y tu amigo o tu pareja te está reclamando aunque ya no te encuentres conectado? Este es el error más común de todos en la app de Meta, pero que puede generar una riña entre tú y la persona en quien más confías. Para que ello se evite existe un pequeño tutorial que hoy te traigo a fin de que nunca más te vuelvan a escribir mientras te fuiste a dormir o simplemente estás ocupado en el baño. Recuerda que no hay necesidad de tener que descargar programas de tercero ni tampoco deberás eliminar todo el programa de tu smartphone, por el contrario, no tienes por qué loguearte otra vez. Aquí te voy a decir paso a paso de todo lo que tienes que realizar.

Por qué sigues “en línea” en WhatsApp si ya no estás conectado

Si estás “en línea” demasiado rato, entonces aquí te digo todo lo que tienes que saber.

Lo primero será descargar la última versión de WhatsApp . Usualmente esta tiene una serie de correcciones que pueden ayudarte a evitar los constantes bugs .

. . De igual manera, evitar unirte a la beta de WhatsApp .

. Para ello anda a Google Play, busca WhatsApp y dale en “Salir” .

. De esa forma ya tendrá las versión estándar de la app, sin ningún tipo de fallos.

WHATSAPP | Para poder solucionarlo deberás ir a WhatsApp y Actualizar la app. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, también es bueno “Detener” la aplicación en tu terminal Android.

Solo anda a “Ajustes”, luego a “Aplicaciones” .

. En ese instante debes ir a “WhatsApp”.

WHATSAPP | También es válido poder borrar la memoria caché de tu smartphone. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Deberás pulsar el ícono de “Forzar detención” y listo.

Otra forma de ayudarte es eliminando la memoria caché , ya que en ella se almacena usualmente basura que solo se emplea al momento de instalar WhatsApp.

Con estos pasos ya no se te mostrará "en línea" mientras duermes.

