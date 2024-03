Desde hace algunas semanas te estoy brindando una serie de trucos para poder cambiar el estilo de WhatsApp. Puedes elegir diversidad de colores como el amarillo, azul, verde, violeta, y hasta tener al famoso fontanero Mario Bros como ícono de la aplicación. Si lo que quieres es tener el “modo corazón rosado”, pues no te preocupes porque hoy te daré todos los detalles que me han funcionado desde que instalé la aplicación de Meta en mi teléfono. Eso sí, recuerda que tienes que contar con un programa alterno o de terceros para que entre en funcionamiento. Este es el único requisito que te pido y, lo mejor de todo, es que no interferirá en tus conversaciones ni mucho menos se quedará con tus datos. Así que apúrate porque este tutorial solo estará presente unos cuantos días y es posible que, con las actualizaciones que realiza Mark Zuckerberg, puede que se paralice en algunas semanas.

Cómo activar el “modo corazón rosado” en WhatsApp

Primero deberás buscar una imagen del corazón rosado en tu navegador favorito.

Trata de que esta se encuentre en PNG y transparente para tener mayor éxito. Asimismo, recuerda también descargarla en alta calidad, ello para que no tenga ningún ápice de pixelización .

. Una vez hecho ese paso, toca realizar el segundo. Para ello anda a Google Play y baja la app Nova Launcher.

WHATSAPP | Cambia la forma de ver el ícono de WhatsApp aplicando el estilo de Nova Launcher. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Esta te permitirá cambiar el diseño completo de tu dispositivo móvil.

Tan solo abre la app y determina el tamaño de los íconos, el cajón de aplicaciones, entre otros.

De seguro no estará predeterminada, así que anda Ajustes, Aplicaciones.

WHATSAPP | De esta manera quedará el "modo corazón rosado" en WhatsApp luego de aplicar todos los pasos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Luego Aplicaciones Predeterminadas y pulsa sobre Lanzador . En ese lugar debes elegir Nova Launcher y listo.

Ahora solo tienes que sacar el logo de WhatsApp a la parte principal de la pantalla de tu equipo.

Pulsa sobre ella dos segundo y aparecerá un menú flotante.

Presiona en “Editar”, luego nuevamente dale en el ícono de WhatsApp .

. Ahora ingresa a Aplicaciones, Fotos y selecciona la imagen que descargaste con anterioridad .

. En ese momento define su tamaño y listo.

Con eso ya tendrás activo el “modo corazón rosado” en WhatsApp. Eso sí, puedes cambiar el ícono de la app cuantas veces deseas.

