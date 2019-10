¿Cómo activar el "modo oscuro" en WhatsApp? Así se ve en el smartphone

Las últimas

[{"id":134930,"title":"\u00bfSe van o se quedan? Esto es lo que se sabe sobre la separaci\u00f3n de los nueve jugadores del Binacional","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/binacional-esto-separacion-nueve-jugadores-poderoso-sur-134930","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/26\/5d6442b19c83b.jpeg"},{"id":134785,"title":"Dragon Ball Super: las razones para creer que Freezer es solo un ni\u00f1o en la saga de Akira Toriyama","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-freezer-nino-teoria-reddit-sugiere-edad-clasico-villano-saga-dbs-dragon-ball-134785","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a2e03427ae.jpeg"},{"id":134921,"title":"Tomamos Uruguay: la Selecci\u00f3n Peruana lleg\u00f3 a Montevideo para el amistoso internacional contra los 'Charr\u00faas'","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-seleccion-peruana-llego-montevideo-amistoso-internacional-video-134921","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9bb7b06389a.jpeg"},{"id":134593,"title":"Dragon Ball Super: as\u00ed ser\u00eda la apariencia de Moro para el anime en la saga de la \"Patrulla Gal\u00e1ctica\"","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-moro-nuevo-villano-manga-veria-anime-fotos-dragon-ball-mexico-134593","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d97c5736b5bf.jpeg"},{"id":134926,"title":"Socio del Barcelona confront\u00f3 a Bartomeu por el fichaje de Neymar y as\u00ed se defendi\u00f3 el presidente","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-fc-barcelona-socio-confronta-bartomeu-pidio-explicaciones-posible-fichaje-liga-espanola-2019-134926","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9bafb122cd8.jpeg"},{"id":134557,"title":"\"Dragon Ball Super\": Toei Animation present\u00f3 material exclusivo en la Comic-Con de Nueva York","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-comic-nueva-york-comenzado-goku-estuvo-presente-evento-dragon-ball-estados-unidos-mexico-134557","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d978b8dc94bd.jpeg"},{"id":134929,"title":"Roman Reigns tras Hell in a Cell: \"Me encant\u00f3 haber hecho equipo con alguien como Daniel Bryan\" [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-roman-reigns-hell-in-cell-me-encanto-haber-hecho-equipo-alguien-daniel-bryan-134929","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9bb2bd03deb.jpeg"},{"id":134927,"title":"Melgar: administrador del 'Domin\u00f3' present\u00f3 su renuncia 'irrevocable' tras derrota ante Alianza Universidad","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/melgar-administrador-domino-presento-renuncia-irrevocable-derrota-alianza-universidad-clausura-134927","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9bb15977f25.jpeg"},{"id":134793,"title":"\"Joker\": el actor de Thanos en \"Avengers: Endgame\" comparti\u00f3 su cr\u00edtica sobre la pel\u00edcula del Guas\u00f3n","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-actor-josh-brolin-avengers-endgame-rompio-silencio-pelicula-guason-vengador-avengers-4-marvel-134793","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a3f4ab7a60.jpeg"},{"id":134679,"title":"\"Avengers: Endgame\": Tony Stark soport\u00f3 mejor el dolor de las Gemas del Infinito gracias al Reactor ARC","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-iron-man-pudo-soportar-gemas-infinito-gracias-reactor-arc-avengers-4-marvel-cine-tony-stark-robert-downey-jr-134679","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f74b29174.jpeg"},{"id":134907,"title":"\u00a1Le vieron cara de panal! Dani Alves fue atacado por enjambre de avispas en Brasil [VIDEO]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/youtube-viral-dani-alves-sufrio-ataque-avispas-sao-paulo-fortaleza-brasileirao-video-nczd-134907","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b8d25292df.jpeg"},{"id":134916,"title":"Cada deporte con sus monstruos: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el Roger Federer y Nadal del f\u00fatbol","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/lionel-messi-cristiano-ronaldo-comparados-roger-federer-rafael-nadal-buffon-nczd-134916","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b9e9dcf382.jpeg"},{"id":134576,"title":"Marvel: \"Avengers 5\" tendr\u00eda a 50 superh\u00e9roes en escena despu\u00e9s de la Fase 4 de Marvel","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-avengers-5-contaria-50-superheroes-vengadores-capitana-marvel-thor-spider-man-avengers-4-endagme-cine-134576","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d97b108db362.jpeg"},{"id":134919,"title":"Viejos conocidos: la \u00faltima alineaci\u00f3n de la Selecci\u00f3n Peruana con Alejandro Hohberg","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/seleccion-peruana-ultima-alineacion-blanquirroja-alejandro-hohberg-fotos-134919","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9ba68290a6b.jpeg"},{"id":134925,"title":"\u00bfQu\u00e9 es y para qu\u00e9 sirve el emoji con la ceja levantada de WhatsApp","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-conoce-real-significado-emoji-ceja-levantada-viral-smartphone-emoticones-aplicaciones-apps-nnda-nnrt-134925","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9bac8a1b518.jpeg"},{"id":134924,"title":"Las bajas de Alianza Lima para el choque ante San Mart\u00edn por el Torneo Clausura de la Liga 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-bajas-intimos-choque-san-martin-torneo-clausura-liga-1-fotos-134924","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d97cdbf5a91a.jpeg"},{"id":134923,"title":"No aguant\u00f3 la presi\u00f3n: jugador del Celtic borr\u00f3 su Twitter tras casi romperle la pierna a un rival [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/youtube-viral-ryan-christie-futbolista-celtic-borro-twitter-criticas-brutal-falta-video-nczd-134923","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9ba9f1c5bc2.jpeg"},{"id":134802,"title":"\"Joker\" vs. \"Avengers: Endgame\": seguidores difunden el meme m\u00e1s ofensivo para los fans del UCM","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-vs-avengers-endgame-comparten-meme-cruel-seguidores-marvel-guason-avengers-4-vengadores-134802","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/06\/5d9a48d6bdc56.jpeg"},{"id":134917,"title":"Y le doblan el sueldo: Cristiano Ronaldo recibe una oferta para dejar la Juventus en 2020","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-fichajes-ultima-oferta-psg-2020-le-dobla-sueldo-60-millones-temporada-134917","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9baaab7cb8d.jpeg"},{"id":134920,"title":"\"Joker\": las preguntas sin respuesta que nos dej\u00f3 la pel\u00edcula (SPOILER)","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/joker-preguntas-respuesta-dejo-pelicula-spoiler-guason-cine-134920","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9ba713ca4ca.jpeg"},{"id":134875,"title":"\u00a1Orgullo peruano! Catalina Rinc\u00f3n gan\u00f3 la medalla de plata en el Mundial Juvenil IFMA de Muay Thai","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/muay-thai-catalina-rincon-colgo-medalla-plata-mundial-juvenil-ifma-turquia-categoria-60-kg-16-17-anos-nczd-134875","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b601d66579.jpeg"},{"id":134914,"title":"\u00bfC\u00f3mo activar el \"modo oscuro\" en WhatsApp? As\u00ed se ve en el smartphone","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-prueba-oscuro-ve-smartphone-dark-theme-wasap-aplicaciones-smartphone-tutorial-nnda-nnrt-134914","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9ba0a9c6ce2.jpeg"},{"id":134915,"title":"Ese \u2018Ney\u2019: el mensaje le dio por WhatsApp a \u2018Arturito\u2019 de \u2018La Casa de Papel\u2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-casa-papel-mensaje-le-dio-arturito-vida-real-134915","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b9eee2884c.png"},{"id":134913,"title":"\"Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods\", Temporada 3: \u00bfcu\u00e1ndo, c\u00f3mo y a qu\u00e9 hora ver el estreno del anime?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/seven-deadly-sins-wrath-of-the-gods-vivo-online-nanatsu-taizai-capitulo-1-temporada-3-directo-sub-espanol-latino-hora-ver-estreno-siete-pecados-capitales-nnda-nnlt-134913","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b9d4624a60.jpeg"},{"id":134912,"title":"Pok\u00e9mon GO: conoce la fecha del D\u00eda de la Comunidad para el mes de octubre","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-conoce-fecha-dia-comunidad-mes-octubre-134912","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b9a7602989.jpeg"},{"id":134910,"title":"Luego de dos a\u00f1os se reencuentran: el mensaje de Vidal a Bravo para aclarar las cosas","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-arturo-vidal-reencuentra-claudio-bravo-aclarar-cosas-134910","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b9878d1c7c.png"},{"id":134909,"title":"\u00a1Puro crack! El brutal XI de sudamericanos que la 'rompieron' en Europa este fin de semana [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/sudamericanos-europa-2019-lionel-messi-james-rodriguez-11-jugadores-rompieron-semana-viejo-continente-fotos-134909","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b98d4061b4.jpeg"},{"id":134908,"title":"FIFA 20: los mejores arqueros del simulador de EA Sports","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-mejores-arqueros-simulador-ea-sports-134908","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b93dd36d93.jpeg"},{"id":134903,"title":"\u00a1Lo que faltaba! Beto da Silva se qued\u00f3 sin entrenador en el Deportivo La Coru\u00f1a por malos resultados","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/seleccion-peruana-beto-da-silva-quedo-entrenador-deportivo-coruna-malos-resultados-segunda-division-espana-134903","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b85db230db.jpeg"},{"id":134902,"title":"\u00daltimas noticias de hoy en Barcelona: las consecuencias de Demb\u00e9l\u00e9, la salida de Vald\u00e9s y dem\u00e1s","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/minuto-barcelona-vivo-valdes-dembele-ultimas-noticias-azulgrana-liga-santander-espana-134902","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b8bd860e4e.jpeg"},{"id":134905,"title":"Llega el Brexit y los problemas: Messi y Cristiano sin jugar en Inglaterra en la Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/lionel-messi-cristiano-ronaldo-problemas-inglaterra-brexit-noticias-134905","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b886d07c71.png"},{"id":134904,"title":"Universitario de Deportes: Alberto Quintero fue desconvocado de la Selecci\u00f3n de Panam\u00e1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-alberto-quintero-desconvocado-seleccion-panama-134904","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/20\/5d85589c6deaa.jpeg"},{"id":134898,"title":"Edison Flores: \"Alejandro Hohberg se ha ganado esta convocatoria a la Selecci\u00f3n Peruana\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-alejandro-hohberg-ganado-convocatoria-dijo-edison-flores-134898","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b793f70112.jpeg"},{"id":134888,"title":"Reimond Manco: \"Si Alejandro Hohberg no debi\u00f3 jugar deber\u00edan darnos los puntos\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/reimond-manco-alejandro-hohberg-debio-jugar-deberian-darnos-puntos-134888","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/25\/5c74ab93e71d2.jpeg"},{"id":134899,"title":"Deschamps lo hizo oficial: Hugo Lloris no jugar\u00e1 m\u00e1s en lo que resta del 2019 tras lesi\u00f3n en el codo","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/premier-league-hugo-lloris-podra-jugar-2020-deschamps-totteham-francia-134899","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b80dfa675b.jpeg"},{"id":134900,"title":"\"Avengers: Endgame\": actriz de Marvel responde a Martin Scorsese por su cr\u00edtica contra el UCM","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-actriz-marvel-responde-martin-scorsese-critica-ucm-marvel-avengers-4-134900","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b801935d2c.jpeg"},{"id":134895,"title":"'Renacentista': Italia vuelve a usar peculiar camiseta luego de 65 a\u00f1os","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia-presento-espectacular-camiseta-verde-inspirada-renacimiento-nczd-134895","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b7b1b60055.jpeg"},{"id":134892,"title":"\u00a1Se cre\u00edan The Joker! Los jugadores que se ganaron la fama de 'payasos' en sus clubes [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/joker-2019-pique-balotelli-jugadores-ganaron-fama-payasos-clubes-bromistas-fotos-134892","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b7bc75a135.jpeg"},{"id":134897,"title":"\"Avengers 5\": Spider-Man se despedir\u00eda para siempre en \"Secret Wars\"","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-5-spider-man-despediria-siempre-secret-wars-hombre-arana-spiderman-marvel-134897","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b7bf79b2ef.jpeg"},{"id":134896,"title":"Distendido entrenamiento de Per\u00fa en Argentina","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/seleccion-peruana-distendido-entrenamiento-argentina-video-nnav-134896","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b7b313a2f0.jpeg"},{"id":134894,"title":"Revive los resultados de la fecha diez del torneo Clausura","categoria":"Goles","slug_categoria":"depor\/videos\/goles","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles\/torneo-clausura-revive-resultados-fecha-diez-futbol-peruano-video-nnav-134894","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b79d25483a.jpeg"},{"id":134887,"title":"\"Esc\u00fachame, muy mal, muy mal\": la explicaci\u00f3n de Piqu\u00e9 a Lahoz tras la expulsi\u00f3n de Demb\u00e9l\u00e9","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-noticias-dembele-defensa-gerard-pique-expulsion-mateu-lahoz-liga-santander-espana-134887","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b78e18244c.jpeg"},{"id":134889,"title":"Sigue la programaci\u00f3n completa de la Fecha 11 del Torneo Clausura","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/universitario-sporting-cristal-alianza-lima-sigue-programacion-fecha-11-torneo-clausura-liga-1-134889","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b76e975047.jpeg"},{"id":134893,"title":"Repasa los mejores goles del f\u00fatbol europeo","categoria":"Goles","slug_categoria":"depor\/videos\/goles","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles\/futbol-europa-repasa-mejores-goles-ligas-extranjeras-video-nnav-134893","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b77b5c2856.jpeg"},{"id":134885,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: as\u00ed reaccion\u00f3 la prensa de Uruguay a la convocatoria de Alejandro Hohberg","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-reacciono-prensa-uruguay-convocatoria-alejandro-hohberg-134885","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b749b1eb5a.jpeg"},{"id":134879,"title":"The Flash EN VIVO ONLINE 6x01 EN DIRECTO Temporada 6 Cap\u00edtulo 1 sub espa\u00f1ol latino v\u00eda The CW: c\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde ver","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/the-flash-vivo-online-6x01-directo-temporada-6-capitulo-1-sub-espanol-latino-via-the-cw-warner-channel-hora-ver-estreno-nueva-temporada-flash-nnda-nnlt-134879","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b673091e41.jpeg"},{"id":134891,"title":"Peruanos en el extranjero destacan en sus respectivas ligas","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/peruanos-extranjero-lograron-resultados-positivos-respectivas-ligas-video-nnav-134891","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b75bc85d08.jpeg"},{"id":134890,"title":"\"Joker\": director revela por qu\u00e9 la \u00faltima risa de Guas\u00f3n es la m\u00e1s importante de todas (SPOILER)","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-director-todd-phillips-revela-ultima-risa-importante-spoiler-guason-134890","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d9910020f51a.jpeg"},{"id":134886,"title":"\"Joker\" hizo referencia a esta ins\u00f3lita escena de Heath Ledger en la vida real (SPOILER)","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-hizo-referencia-insolita-escena-heath-ledger-vida-real-guason-spoiler-134886","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b6f89d8fd3.jpeg"},{"id":134881,"title":"''Es ilusionante y prometedor'': los elogios a Fede Valverde tras su \u00faltima gran aparici\u00f3n en el Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-federico-valverde-jugador-ilusionante-prometedor-jorge-valdano-liga-santander-2019-134881","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/07\/5d9b6dc303409.jpeg"}]