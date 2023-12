En la actualidad resulta bastante complicado abrir una cuenta registrada (no nueva) de WhatsApp Messenger, pero eso no quiere decir que sea una mala característica, de hecho es algo positivo porque la referida plataforma perteneciente a Meta está demostrando sus avanzadas funciones de seguridad y privacidad.

La “verificación en dos pasos” es una de las mejores herramientas para reforzar la seguridad de los mensajes enviados o recibidos a través de tus conversaciones, esta se encarga de proteger toda la información porque primero vas a crear una contraseña de seis dígitos que te pedirán en cualquier momento o cada vez que trates de abrir tu cuenta en un dispositivo móvil.

¿Puedes abrir tu cuenta si olvidas la clave? No, debido a que no estarías comprobando la propiedad de la misma, recuerda que dicha función fue desarrollada con el objetivo de evitar que los criminales informáticos se apoderen de tu información. Desde Depor te diremos cómo volver a recuperar tu cuenta si has olvidado el código PIN de la verificación en dos pasos.

Esta es la solución cuando olvidas el PIN de la verificación en dos pasos de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Abre la aplicación y automáticamente te aparecerá una ventana emergente para que ingreses el código PIN de la verificación en dos pasos.

de la verificación en dos pasos. Trata de colocar el verdadero un máximo de dos veces, si fallas te saldrá el mensaje: “ PIN erróneo. Vuelve a intentarlo ”.

”. Ahora, presiona sobre el texto de color verde que dice: “ ¿Olvidaste tu PIN? ”.

”. Aquí te ofrecen dos alternativas: esperar 7 días para restablecer la contraseña o cambiarla mediante un correo electrónico vinculado a tu cuenta.

para restablecer la contraseña o vinculado a tu cuenta. Con el primero no vas a lograr nada en el momento, así que toca en “ Enviar a correo ”, el mismo que registraste para guardar tus copias de seguridad.

”, el mismo que registraste para guardar tus copias de seguridad. Accede a tu cuenta de Gmail o Hotmail > aquí te llegará un enlace del soporte de WhatsApp para restablecer el PIN .

. Añade una clave fácil de recordar, pero difícil de adivinar y esta vez apúntala en un bloc de notas.

Finalmente, aprieta en “Confirmar” e ingresa a WhatsApp para que continúes con el proceso.

