Una de las cosas que me encanta de WhatsApp es que con cada actualización se suman novedades. Por ejemplo, en la última versión he recibido no solo los nuevos emojis, sino también su renovado diseño minimalista, donde todo se convierte en blanco y las letras de las app permanecen en verde. Pero a veces la plataforma de Meta tiende a tener problemas. ¿Te ha aparecido un extraño mensaje de “Nuestro servicio está experimentando un problema”. Si es así, aquí te explico cómo solucionarlo. Usualmente esto tiene que ver con una posible caída del programa de Mark Zuckerberg, pero a veces el error puede estar dentro de tu casa y aquí te cuento todo.

Qué significa “Nuestro servicio está experimentando un problema” en WhatsApp y cómo solucionarlo

Si eres estabas chateando en WhatsApp y de la nada te apareció un mensaje diciéndote "Nuestro servicio está experimentando un problema", no fuiste el único.

A veces esto ocurre ante una eventual caída de WhatsApp a nivel mundial.

Para poder comprobarlo solo deberás dirigirte a DownDetector para saberlo.

En caso no sea así, y no se refleje ninguna caída, te ayudaré a solucionar este problema yendo a los Ajustes de tu celular.

WHATSAPP | Este es el mensaje que puede aparecer no solo en tu WhatsApp sino también en la versión Web. (Foto: MAG - Rommel Yupanqu)

Comprueba de que haya conexión a internet o de tus datos.

Revisa si en tu router todo está funcionando normal. En caso contrario trata de reiniciarlo.

Chequea que no esté activo el "modo avión". A veces también me sucede que lo presiono de casualidad.

