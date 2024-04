Una de las cosas que siempre me ha gustado de WhatsApp es que te brinda un montón de funciones para evitar que cualquier persona extraña vea. Con su última versión prácticamente le cierra el paso a cualquier tercero en acceder a tus conversaciones gracias al cifrado de extremo a extremo. Pero ahora he empezado a utilizar una herramienta que me parece bastante útil y es necesario que te la diga: se trata del “modo 24 horas”. ¿En qué se basa? Pues con ella tus conversaciones desaparecerán pasando un día completo. Para ello solo deberás seguir todos estos pasos que te indico hoy y no hay necesidad de tener que instalar alguna aplicación de terceros como es el caso de WhatsApp Plus.

Cómo activar el “modo 24 horas” en WhatsApp

En Android

Primero, abre un chat de WhatsApp.

Ahora, pulsa en el nombre del contacto.

Selecciona la opción “Mensajes temporales”

Luego, toca en “Continuar”.

En esta parte, elige “24 horas”.

Elige el chat donde quieras activar la función y dale a “Ok”.

WHATSAPP | De esta manera podrás contar con los "mensajes temporales". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En iPhone

Abre un chat de WhatsApp.

Toca en el nombre del contacto.

Elige la opción “Mensajes temporales”

Dale a “Continuar”.

Por último, selecciona “24 horas”.

WHATSAPP | Cuando actives el "modo 24 horas", tus chats desaparecerán luego de un día. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Cabe precisar que con esta herramienta todas tus conversaciones desaparecerán luego de un día, generando que el chat permanezca, pero quedará completamente en blanco.

