¿Un emoji dedicado a Dragon Ball Z? Conoce este peculiar detalle de WhatsApp

[{"id":133194,"title":"As\u00ed votaron Messi y Cristiano al premio del mejor futbolista de la temporada en el The Best","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/the-best-2019-votaron-messi-cristiano-premio-mejor-futbolista-temporada-133194","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d8953b74eca8.jpeg"},{"id":133192,"title":"Juventus vs. Brescia sin Cristiano Ronaldo: se enfrentan por la fecha 5 de la Liga Italiana","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-brescia-vivo-directo-online-espn-internacional-rai-pass-serie-2019-liga-italiana-2019-nczd-133192","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d8947137a4a2.jpeg"},{"id":133191,"title":"La pelota est\u00e1 en su cancha: el gui\u00f1o de Mauricio Pochettino a Florentino P\u00e9rez en el 'The Best'","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-guino-mauricio-pochettino-florentino-perez-the-best-133191","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d894d7251148.jpeg"},{"id":133184,"title":"El cl\u00e1sico fuera de las canchas: las frases que m\u00e1s recuerdas de \u00c1ngel Comizzo y Pablo Bengoechea [FOTOS]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-frases-recuerdas-angel-comizzo-pablo-bengoechea-fotos-133184","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d894ae61342b.jpeg"},{"id":133189,"title":"Barcelona vs. Villarreal: fecha, horarios y canales del duelo en Camp Nou por la jornada 6 de LaLiga","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-villarreal-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-espn-2-fox-premium-sky-bein-sports-movistar-partidazo-directo-gratis-jornada-6-live-liga-santander-2019-20-camp-nou-espana-133189","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d8948444bd17.jpeg"},{"id":133188,"title":"\u00bfHas recibido un mensaje sobre el iPhone 11 en WhatsApp? Esta es la verdad","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-regalando-iphone-11-viral-smartphone-wasap-nnda-nnrt-133188","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d8949498dae8.jpeg"},{"id":133185,"title":"No se olvida del Barcelona: Messi, tras ganar el The Best, habl\u00f3 del momento cul\u00e9 en LaLiga","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/lionel-messi-fifa-the-best-premio-analizo-barcelona-irregular-momento-133185","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d89466becb02.jpeg"},{"id":133183,"title":"Agarra vuelo: Alphonse Areola debutar\u00eda en la porter\u00eda del Madrid ante Osasuna el mi\u00e9rcoles","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-alphonse-areola-debutaria-porteria-blanca-osasuna-bernabeu-133183","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d8942b667445.jpeg"},{"id":133136,"title":"Quer\u00e9taro vs. Necaxa a trav\u00e9s de Imagen TV y FOX Sports: se enfrentan por fecha 11 del Apertura de Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/queretaro-vs-necaxa-vivo-online-directo-transmision-imagen-tv-fox-sports-liga-mx-torneo-apertura-2019-fecha-11-corregidora-mexico-nczd-133136","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88ff1ad2536.jpeg"},{"id":133187,"title":"El itinerario de la Selecci\u00f3n Peruana de cara a los amistosos de la segunda Fecha FIFA ante Uruguay","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/seleccion-peruana-itinerario-bicolor-cara-amistosos-segunda-fecha-fifa-uruguay-133187","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7989e1a4581.jpeg"},{"id":133182,"title":"Volvemos a la casa de la Selecci\u00f3n Peruana: amistoso con Chile se jugar\u00eda en el Estadio Nacional","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-chile-amistoso-seleccion-peruana-jugara-estadio-nacional-lima-133182","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d893e70e2a2d.jpeg"},{"id":133181,"title":"Conoce a los jugadores y t\u00e9cnicos que votaron por Ricardo Gareca para el premio FIFA The Best","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-conoce-jugadores-tecnicos-votaron-ricardo-gareca-premio-fifa-the-best-133181","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d893b580c092.jpeg"},{"id":133145,"title":"Innova Sports estar\u00eda considerando vender Agref para evitar conflicto de intereses con Sporting Cristal","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-innova-sports-estaria-considerando-medidas-agref-evitar-conflicto-intereses-133145","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/19\/5d83b2f6e195b.png"},{"id":133168,"title":"Chivas vs. Pachuca a trav\u00e9s de AZTECA 7 y TUDN: juegan en Akron por el Torneo Apertura de Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-pachuca-vivo-online-directo-transmision-tudn-azteca-7-liga-mx-torneo-apertura-2019-fecha-11-estadio-akron-mexico-nczd-133168","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d89290fbc0fa.jpeg"},{"id":132893,"title":"FIFA 20: Yoshimar Yot\u00fan y el Cruz Azul fueron evaluados por EA Sports para Ultimate Team","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-yoshimar-yotun-cruz-azul-reciben-estadisticas-ultimate-team-liga-mx-peru-mexico-132893","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/21\/5d8643071d9d5.jpeg"},{"id":133172,"title":"La primera vez: la reacci\u00f3n de la prensa internacional tras el premio The Best que se llev\u00f3 Leo Messi","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/lionel-messi-gano-the-best-2019-reaccion-prensa-internacional-logro-argentino-fotos-nczd-133172","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d892f009e3ea.jpeg"},{"id":133179,"title":"\u00bfUn emoji dedicado a Dragon Ball Z? Conoce este peculiar detalle de WhatsApp","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-rinde-tributo-dragon-ball-z-peculiar-emoji-viral-smartphone-nnda-nnrt-133179","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d893c9e5df58.jpeg"},{"id":133180,"title":"\u00bfSe vender\u00e1n m\u00e1s entradas para el cl\u00e1sico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-venderan-entradas-clasico-jugara-monumental-133180","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d893625cfb6b.jpeg"},{"id":133177,"title":"\u00a1Infaltable! El comentario de Mart\u00edn Liberman tras la coronaci\u00f3n de Leo como el mejor de la temporada","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/messi-the-best-comentario-martin-liberman-coronacion-leo-mejor-temporada-133177","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d8939ed4a7e1.png"},{"id":131887,"title":"Promoci\u00f3n Raspagol Depor","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/promocion-raspagol-131887","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c0bf8461c4.jpeg"},{"id":133161,"title":"Joel Raffo quiere \"asegurar\" el Gallardo a mediano plazo y \"potenciarlo\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-joel-raffo-quiere-asegurar-alberto-gallardo-mediano-plazo-potenciarlo-video-nczd-133161","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d8921cd6796d.jpeg"},{"id":133034,"title":"FIFA 20: las estrellas de FIFA 19 que fueron 'nerfeadas' en el nuevo simulador de EA Sports","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fifa-20-marcelo-bale-otros-jugadores-nerfeados-simulador-ea-sports-133034","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87d6419626d.jpeg"},{"id":132829,"title":"\"Avengers: Endgame\": actor de Thor piensa que el proyecto de Thanos es el correcto para salvar al planeta","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-chris-hemsworth-thor-apoya-efecto-chasquido-thanos-avengers-4-marvel-cine-132829","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/20\/5d8540b141018.jpeg"},{"id":132794,"title":"\"Avengers: Endgame\": tr\u00e1iler de 'La saga del Infinito' tiene la voz de Robert Downey Jr. para los fans","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-marvel-revela-trailer-saga-infinito-mostrado-comic-video-132794","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/20\/5d850b78b454e.jpeg"},{"id":133174,"title":"\u00a1'The Best' memes de la historia! Las mejores reacciones de la gala de premiaci\u00f3n de la FIFA [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/the-best-2019-memes-mejores-reacciones-lionel-messi-via-facebook-ceremonia-fifa-milan-viral-fotos-133174","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d89352dc14b0.jpeg"},{"id":132904,"title":"\"Avengers: Endgame\": Marvel tendr\u00eda estas oportunidad para llevarse el Oscar","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-disney-da-inicio-campana-oscar-cinta-vengadores-avengers-4-marvel-cine-132904","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/21\/5d86580c564db.jpeg"},{"id":133100,"title":"Las revelaciones de Icardi: llama perdedores al Inter de Mil\u00e1n y explica su pol\u00e9mica relaci\u00f3n con Messi","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/fc-barcelona-messi-explicacion-mauro-icardi-10-permitio-llegada-barza-fichajes-liga-santander-espana-133100","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d88c73b416d2.jpeg"},{"id":133032,"title":"\"Avengers: Endgame\": los Vengadores tendr\u00edan este look si aparecen en el juego \"Cyberpunk 2077\"","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-vengadores-tendrian-diseno-aparecen-cyberpunk-2077-marvel-vengadores-avengers-4-133032","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87d199b07b6.jpeg"},{"id":133170,"title":"Ni te lo imaginas: lo que hac\u00eda Cristiano mientras Messi ganaba el premio 'The Best'","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-mensaje-luso-inmediatamente-despues-messi-gano-pemio-the-best-133170","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d892cfb50a4b.jpeg"},{"id":133173,"title":"Sorpresa total: \u00bfen qu\u00e9 puesto qued\u00f3 Ricardo Gareca en los premios 'The Best'?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-puesto-quedo-ricardo-gareca-premios-the-best-2019-133173","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d892f6445974.jpeg"},{"id":133050,"title":"WWE Raw EN VIVO: cinco superestrellas pelear\u00e1n para definir al pr\u00f3ximo oponente de Seth Rollins","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-raw-vivo-directo-online-gratis-via-fox-sports-2-sigue-show-rojo-combate-definir-proximo-retador-titulo-seth-rollins-aj-styles-rey-mysterio-ricochet-robert-roode-shinsuke-nakamura-nczd-133050","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87e7368aff8.jpeg"},{"id":133011,"title":"\"Dragon Ball Super\" har\u00e1 que esta t\u00e9cnica de Goku cambie su nombre de manera oficial","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-volvera-cambiar-nombre-popular-tecnica-goku-dbs-dragon-ball-133011","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/22\/5d87ad48c4d2f.jpeg"},{"id":133164,"title":"\u00a1Todos estaban pendiente de \u00e9l! Lionel Messi gan\u00f3 el premio ''The Best'' y as\u00ed reaccion\u00f3 su hijo Mateo [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/lionel-messi-gano-the-best-2019-reaccion-hijo-mateo-recibir-premio-mejor-jugador-temporada-viral-video-133164","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d8929355c42e.jpeg"},{"id":133117,"title":"Con solidez: Gustavo Alfaro y la oportunidad de acabar con el dominio de River Plate en la Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-boca-juniors-copa-libertadores-gustavo-alfaro-positivismo-vencer-marcelo-gallardo-133117","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/31\/5d41d81b74ddb.jpeg"},{"id":133133,"title":"\u00bfD\u00f3nde est\u00e1n los mejores? Los jugadores que faltaron en el 11 de 'The Best'","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fifa-the-best-jugadores-faltaron-once-ideal-temporada-real-madrid-champions-league-133133","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/29\/5cee937e6ad50.jpeg"},{"id":133171,"title":"\"Quer\u00eda imitar a Cristiano\": la historia detr\u00e1s del premio Puskas a Daniel Zsori","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fifa-the-best-queria-imitar-cristiano-ronaldo-historia-daniel-zsori-ganador-puskas-133171","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d89151d865c3.jpeg"},{"id":132915,"title":"Dragon Ball Super: Monaka ser\u00eda la mejor opci\u00f3n para acabar con Moro en el manga de Toyotaro","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-monaka-considerado-vencer-moro-luchador-fuerte-manga-132915","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/21\/5d8667dfba3a1.jpeg"},{"id":133165,"title":"\u00bfPor qui\u00e9n vot\u00f3 Paolo Guerrero en la categor\u00eda de 'Mejor entrenador' en los premios 'The Best'?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-paolo-guerrero-voto-ricardo-gareca-mejor-entrenador-premios-the-best-2019-133165","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d89292429088.jpeg"},{"id":133024,"title":"Lo Leo y no lo creo: Messi es elegido como The Best en los Premios de la FIFA","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/the-best-2019-vivo-online-directo-directv-sports-espn-fox-sports-tudn-bein-sports-facebook-youtube-fifa-transmision-minuto-minuto-milan-italia-nczd-live-sports-event-133024","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d892cee6be2c.png"},{"id":133169,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: as\u00ed vot\u00f3 Ricardo Gareca en los premios FIFA The Best","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-voto-ricardo-gareca-premios-fifa-the-best-133169","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d712a99b748a.jpeg"},{"id":132899,"title":"Dragon Ball Super: el Gran Patriarca Pybara sorprendi\u00f3 a todos en la saga de la Patrulla Gal\u00e1ctica","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-gran-patriarca-pybara-nuevo-manga-dragon-ball-anime-mexico-132899","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/21\/5d864deea075d.jpeg"},{"id":133087,"title":"Messi es The Best de la FIFA: Lionel sorprende a todos y es elegido el mejor futbolista del mundo","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fifa-the-best-2019-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-via-directv-sports-fifa-tv-tudn-bein-directo-gratis-lionel-messi-cristiano-ronaldo-dijk-premiacion-milan-133087","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d89245925a74.png"},{"id":132213,"title":"Liverpool recibir\u00eda millonaria cifra si repite el t\u00edtulo de la Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/napoli-vs-liverpool-millonaria-cifra-recibiran-reds-repiten-titulo-champions-league-2019-20-132213","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fba901627b.jpeg"},{"id":132461,"title":"Este es el intento del PSG para sacar a Karim Benzema del Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-psg-benzema-dia-cuadro-parisino-ficharlo-fichajes-liga-santander-espana-132461","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/18\/5d82172f755a3.jpeg"},{"id":133166,"title":"\"Siempre ser\u00e1s el mejor\": Portugal y el pol\u00e9mico tuit con Cristiano tras el premio The Best para Messi","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/messi-fifa-the-best-cristiano-ronaldo-respuesta-portugal-premio-argentino-foto-133166","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d89284a58378.jpeg"},{"id":133162,"title":"Sorpresa: Lionel Messi elegido el FIFA The Best 2019 por encima de Van Dijk y Cristiano Ronaldo","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fifa-the-best-2019-vivo-lionel-messi-mejor-jugador-temporada-pasada-133162","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/23\/5d8928ba6ef52.jpeg"}]