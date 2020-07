Por mucho tiempo, WhatsApp se ha posicionado como una de las aplicaciones infaltables en los celulares de millones de personas en el planeta. Considerada como la aplicación líder de mensajería por excelencia, lamentablemente esta red social no se encuentra a salvo de fallas o pequeños detalles que a sus usuarios nos gustaría mejorar como es el caso del tipo de letra que usamos en nuestros chats. Por ello, hemos preparado la siguiente nota para ti en la actualidad.

Y es que a quién no le ha pasado que hablando con uno de sus tantos contactos en WhatsApp, este les haya enviado un mensaje con un tipo de letra diferente al convencional. Ya sea que destaque por su color, su tamaño u otra cosa, lo cierto es que a cualquiera le gustaría tener la posibilidad de usar un tipo de letra que vaya más con su estilo.

En este sentido, hoy, en Depor.com te contamos acerca de una manera rápida y sencilla para personalizar tus mensajes como más te guste. Para hacerlo solo necesitarás instalar Stylish Text, una app de terceros muy conocida entre los cibernautas, que justamente te permitirá escoger entre varios estilos de letra así como colores para tus mensajes.

Stylish Text te permite personalizar el tipo de letra que usas en WhatsApp como más te guste. (Foto: Vivantic)

Tal y como se puede apreciar en la imagen de arriba, Stylish Text ofrece más de 115 estilos diferentes de letras, y no solo funciona en WhatsApp. Este popular mood también es compatible con otras aplicaciones como Facebook o Messenger, donde para antes de usarla lo primero será aceptar todos los permisos necesarios para su funcionamiento.

Dicho esto, lo siguiente será activar esta app en nuestro teléfono, con lo que aparecerá una burbuja al costado de nuestra pantalla con el logo de Stylish Text. Ahora bien, el resto es pan comido. Siguiendo con el manual, abriremos una conversación cualquiera, comenzamos a escribir un mensaje, e inmediatamente después tocamos la burbuja.

Una vez hecho, a continuación se abrirá una ventana con un lista amplío de fuentes, entre los que tendremos que escoger el que más sea de nuestro agrado. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer ahora es seleccionar el tipo de letra que queramos y automáticamente se aplicará a nuestro mensaje. Fácil y rápido. ¿Te sirvió esta información? Mira más trucos de esta aplicación aquí.

WhatsApp: cambia el tipo de letra en la app e instaura tu propio tu estilo con este sencillo truco. (Foto: Difusión)

A manera de resumen, si la explicación en los párrafos anteriores no te fue de utilidad o no entendiste algún paso, te invitamos a leer el siguiente paso a paso para que uses la aplicación Stylish Text como un experto. Recuerda, son más de cien las fuentes que tendrás disponibles, por lo que todo dependerá de ti. Eso sí, deberás tener paciencia con la publicidad. Vamos con la guía:

Instala Stylish Text

Abre la aplicación y actívala (que salga la burbuja)

Abre WhatsApp y pulsa sobre cualquier chat

Escribe el texto que quieres enviar.

Selecciona el estilo que más te guste.

Pulsa en el icono de WhatsApp que esta al lado del texto y envialo a tu contacto. Puedes también enviarlo a cualquier otro app.

