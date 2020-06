Una función de WhatsApp generó crisis global: cómo comprobar que mi número no se filtró en Google.

Muchas veces, nuestros celulares son vulnerables por las distintas aplicaciones que existen, donde se puede dar la infiltración de datos personales, pero pocos pensaron que WhatsApp podría pasar por esta situación y filtrando información en Google, el buscador más famoso y usado en el mundo.

‘Clic para Chatear’, una de las funciones de esta aplicación de mensajería instantánea que es poco conocida, te permite algo excepcional: comenzar un chat con alguien sin tener su número de teléfono guardado en tu móvil. Solo necesitas conocer su número y que ésta tenga una cuenta activa de WhatsApp para, a través de un enlace, comenzar un chat con esa persona.

Cabe resaltar que esta función está disponible tanto para móviles y para WhatsApp Web, pero esa accesibilidad ha generado un sinfín de problemas. Debido a un fallo de seguridad, cientos de miles de números móviles han quedado expuestos, lo que puede llevar a que tu número de teléfono aparezca en los resultados de búsqueda públicos de Google, abriendo la puerta a todo tipo de estafas y ciberataques.

¿Cómo se están exponiendo los números de WhatsApp?

Según Athul Jayaram, investigador de La India y ‘caza-bugs’ de programas, ichos números de teléfono están siendo expuestos por el dominio “wa.me” propiedad de WhatsApp, que almacena los metadatos de Click to Chat en una cadena de URL (por ejemplo, https://wa.me/<tu número de WhatsApp>).

Como no existe filtros para la exposición de estos metadatos en los motores de búsqueda, los números se filtran en los resultados de búsqueda públicos, tales como Google, entre otros.

“Tu número de móvil es visible en texto plano en esta URL, y cualquiera que se apodere de la URL puede conocer tu número de móvil. No se puede revocar. A medida que se filtran números de teléfono individuales, un atacante puede enviarles mensajes, llamarlos, vender sus números de teléfono a vendedores, spammers y estafadores”, aseguró Jayaram.

¿Cómo saber si mi número está filtrado?

Según esta especialista, encontrar esta filtración de tu número -de darse el caso- es sencillo. Aquí te contamos los pasos que debes seguir para dar con esta filtración.

Busca en Google: ‘site:wa.me “+51” (Aparecen 8,230 resultados de búsqueda)

De igual forma, poner tu número telefónico. Ejemplo: site:wa.me +51 xxx xxx xxx

Reemplaza las 'x' por tu número celular.

De esta forma, podrás saber si tu número también está filtrado por Google. Si no arroja ningún resultado, entonces puedes estar tranquilo/a, que no se ha filtrado. Y es que, aunque no hayas usado Clic para chatear nunca, no está de más comprobarlo por si acaso.

