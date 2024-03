Recientemente agregaron los siguientes filtros de búsqueda de chats en el aplicativo móvil de WhatsApp Messenger: “No leídos” y “Grupos”, sin embargo, la referida característica todavía no llega a la versión exclusiva de los navegadores, hablamos de WhatsApp Web, aunque existe un increíble truco que te enseñaré para habilitar unos filtros más avanzados, pues ahora podrás ubicar rápidamente las conversaciones “No leídas”, “Grupales”, “Personales” y “Empresas (Business)”, sin duda los organiza de una manera más efectiva. Antes de comenzar, es importante mencionar que no se trata de una herramienta nativa de la plataforma perteneciente a Meta, pues para activar estos filtros previamente debes descargar una extensión de la Chrome Web Store denominada WA Web Plus, haz clic aquí si deseas obtenerla rápidamente, el sitio es confiable porque es la tienda oficial de Google.

Pasos para habilitar los filtros de búsqueda de chats en WhatsApp Web

Tras haber instalado la extensión en Google Chrome, haz clic en el ícono del rompecabezas (extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho.

Aquí se abrirán todas tus extensiones de Chrome, pero busca “ WA Web Plus para WhatsApp ” y aprieta los tres puntos verticales ubicados a la derecha.

” y aprieta los tres puntos verticales ubicados a la derecha. Se desplegarán algunas opciones > toca en “Fijar”.

Como puedes apreciar, arriba a la derecha te saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta pertenece a “WA Web Plus”.

El siguiente paso es ingresar a WhatsApp Web de la manera tradicional (escaneando el código QR)

de la manera tradicional (escaneando el código QR) Después, aprieta el ícono de la extensión y te aparecerá una larga lista de opciones.

Marca la alternativa que dice “Habilitar carpetas de chats”.

De inmediato se activarán los filtros de búsqueda de conversaciones en la interfaz principal de la la plataforma.

Finalmente, oprime sobre cualquiera y se organizarán todos los chats de ese tipo.

