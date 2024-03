Ya se agregaron más de 20 nuevos emojis en WhatsApp y los puedes usar para todo tipo de ocasión, como es el caso de las caritas que dicen sí y no, además de emplear las frutas y verduras como el hongo y el pedazo de limón. Incluso tienes animales extraños como el ave fénix y objetos como la cadena rota, y hasta los de las personas, pero esta vez mirando hacia la derecha. Sin embargo, uno de los íconos que ha estado causando gran asombro estos últimos días es el de la rosa roja. ¿De qué se trata? Si bien también hay una de color rosado, no hay que confundirla ya que esta representa a un tulipán. ¿Qué secretos esconde el símbolo en cuestión? Pues muchos. De seguro lo has empleado durante el Día de San Valentín, pero aquí te diré en qué otros eventos puedes enviárselo a tu amigo, pareja o familiar. Para eso es necesario recurrir a Emojipedia, la web que te encantará porque, por medio de ella, puedes saber la traducción exacta de todos los dibujitos que hay en la app de Meta.

Qué significa el emoji de la rosa roja en WhatsApp

La rosa roja puede variar de significado dependiendo de la ocasión o el contexto en el que gira tu conversación de WhatsApp .

. Según Emojipedia, comúnmente puede ser empleado para el Día de San Valentín, el Día de la Madre y otras ocasiones especiales .

. También puede usarse de manera más general para expresar sentimientos como el amor y el romance.

WHATSAPP | Ya es tiempo de que lo sepas por si desconocías este emoji. Aquí te explico todo lo que hay detrás. (Foto: Emojipedia)

En otros casos es símbolo del socialismo o como color de acento rojo .

. No confundir con el Tulipán , aunque sus usos pueden superponerse.

, aunque sus usos pueden superponerse. Rose, como se conoce en inglés, fue aprobada como parte de Unicode 6.0 en 2010 y agregada a Emoji 1.0 en 2015.

Más significados y trucos de emojis de WhatsApp