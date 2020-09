¿Ya no le quedas espacio a tu computadora? ¿El disco duro se está llenando? ¿Quieres saber dónde se han descargado todas las fotos y videos que has recibido desde WhatsApp Web ? Pues aquí te decimos en qué zona de tu computadora se han bajado a fin de que puedas seleccionar cuál te sirve y cuál no.

Muchas personas tienden a descargar imágenes, videos, audios, entre otro tipo de cosas cuando reciben algunos de estos documento en WhatsApp Web ; sin embargo, desconocen en qué lado de su PC se guardan.

Para ello simplemente deberás realizar estos pasos a fin de que puedas lograr visualizarlos nuevamente y determinar cuáles deseas mantener y cuáles no.

¿Sabes en qué lugar de tu PC se almacenan todas las fotos y videos de WhatsApp Web? (Foto: WhatsApp)

Para ejecutar este truco no es necesario que cuentes con un programa de terceros, ni mucho menos debas instalar una aplicación muy similar a tu smartphone en la computadora. Basta con realizar este tutorial:

Primero deberás iniciar sesión en WhatsApp Web .

. Luego dirigirte a Descargar, es el primer lugar donde la aplicación tiende por guardar los documentos descargados.

Si no es así, deberás ir a tu carpeta C, luego a Usuarios

Selecciona la carpeta con el nombre que tiene tu PC y encontrarás varias carpetas pequeñas

En una de ellas estarán guardadas todas las fotos y videos que descargaste desde WhatsApp Web

Los mejores 7 trucos de WhatsApp

WhatsApp es una de las pocas aplicaciones que se preocupa por la experiencia de sus usuarios al sumergirse en su app, es por eso que realizan actualizaciones de forma frecuente, haciendo que la comunicación entre las personas sea más práctica y sencilla. Sin embargo, no todos saben sacarle el máximo provecho a la popular aplicación.

Los creadores de WhatsApp han desarrollado diversas herramientas para que sus usuarios puedan navegar a gusto en el aplicativo. No obstante, esto es desconocido por gran parte de la población, es por esa razón que la misma empresa ha compartido en su blog, una lista de lo mejores trucos desarrollados por la app.

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

