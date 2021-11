Las reacciones son un conjunto de emojis que sirven para que puedas expresar una emoción o sentimiento a los mensaje que has recibido, los más comunes son los siguientes: ‘me gusta’, ‘me encanta’, ‘me importa’, ‘me divierte’, ‘me asombra’, ‘me entristece’ y ‘me enoja’, actualmente disponibles solamente en Facebook Messenger, pues al pulsar sobre un texto te aparecerán estos íconos. En esta oportunidad te enseñaremos un sencillo truco para que actives las clásicas reacciones de mensajes en WhatsApp Web.

Las reacciones llegaron a WhatsApp (app móvil) hace unos meses, pero, solo estuvo disponible en la versión beta y a la fecha todavía no se ha oficializado en el aplicativo natal. WhatsApp Web es una versión de la referida plataforma de mensajería instantánea para navegadores web como: Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, etc., no es tan completo, pues recientemente han añadido las herramientas de diseño básico como: recortar, girar, pintar con el pincel, colocar stickers y emojis.

Existen métodos que pueden hacer que WhatsApp Web sea más completa incluso que su versión nativa, sin embargo, esto lo hace con ayuda de una extensión de Google Chrome, denominada WA Web Plus, si quieres obtenerla rápidamente haz clic aquí y presiona en instalar, no te preocupes que es totalmente seguro, ya que a obtienes desde la Chrome Web Store.

CÓMO ACTIVAR LAS REACCIONES EN WHATSAPP WEB

Tras haber instalado la extensión, haz clic en el ícono del rompecabezas (Extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho de Chrome, al costado de la foto de perfil de Gmail.

Se abrirán todas tus extensiones de Chrome, pero, busca ‘WA Web Plus para WhatsApp’ y aprieta los tres puntos verticales del lado derecho.

Se desplegarán algunas opciones, aquí toca en ‘Fijar’.

Si te das cuenta ahora en el extremo superior derecho saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta es la extensión ‘WA Web Plus’.

Una vez que tienes el atajo de la extensión (fijar), ingresa de manera normal a WhatsApp Web .

. Después, aprieta el ícono de ‘WA Web Plus’.

Se abrirá una larga lista de opciones, marca solamente la que dice ‘Habilitar mensajes de reacciones’.

Listo, eso sería todo. Haz clic en cualquier chat, posicióna el cursor o mouse en cualquier mensaje y vas a ver como aparecen las siete reacciones.

Reacciones en WhatsApp Web (Foto: Mag)

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.