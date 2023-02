Ya no es una simple plataforma de comunicación rápida, WhatsApp se ha convertido en una herramienta de trabajo muy importante para muchas personas en todo el mundo, ¿Por qué? pues no solo te permite compartir mensajes textuales, sino también archivos multimedia, como por ejemplo: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc. La referida característica es compatible con todas las versiones del servicio de Meta, entre ellas WhatsApp Web, ¿Te gustaría saber cómo activar el “modo oscuro” para evitar el cansancio visual? Es algo que desde Depor te explicaremos de inmediato. Toma nota.

WhatsApp Web es un servicio adicional del aplicativo de mensajería, el cual es compatible con cualquier navegador web de tu computadora o portátil, independientemente de su marca, modelo o sistema operativo; sin embargo, muchas personas pasan hasta más de ocho horas conversando y observando la pantalla de su ordenador, algo que con el tiempo genera fatiga visual, sobre todo porque dicha versión web está configurada por defecto con el tema claro.

Antes de comenzar, es necesario destacar que el tema oscuro ya se encuentra disponible y de manera oficial en WhatsApp Web, pues anteriormente tenías que modificar el URL o enlace de la página para activarlo.

¿Cómo activar el modo oscuro de WhatsApp Web?

Primero, a través de tu celular abre WhatsApp y escanea el código QR de WhatsApp Web de forma normal.

de forma normal. Para hacerlo, presiona el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha) en la app móvil > “Dispositivos vinculados” > “Vincular un dispositivo”.

Se habilitará la cámara, así que en la PC o laptop entra a https://web.whatsapp.com/Se para que puedas escanear el código QR.

para que puedas escanear el código QR. Tras haber vinculado tu cuenta, oprime los tres puntos que se ubican en la parte superior de WhatsApp Web. Se desplegarán varias opciones.

Toca el apartado “Configuración” > “Tema”.

Finalmente, escoge “Oscuro” y pulsa en “Ok” para conservar los cambios realizados.

¿Cómo recuperar una cuenta suspendida en WhatsApp?