Nada más incómodo que un WiFi lento. Los problemas técnicos hacen que perdamos tiempo en el trabajo o en cualquier otra actividad que requiera de conectarse a la red. Casi siempre pensamos que el problema es de la señal cuando, en realidad, el router está mal ubicado y peor aún si es el modelo básico que ofrece tu compañía de telefonía.

De no saber qué sucede con tu velocidad de Internet y quieres evitar las interferencias del WiFi, atento con las siguientes recomendaciones para que no gastes por las puras en repetidores. No siempre tener más gadgets te aseguran una mejor conexión: la clave es tener conocimiento básico de lo que hace cada dispositivo a tu señal de WiFi.

Por regla general, todos los dispositivos que usen Bluetooth tienen el potencial de afectar la señal, ya sea que tengas auriculares, mandos o electrodomésticos conectados con frecuencia de 2.4 GHz.

Aclarado lo anterior, asegúrate de que los dispositivos con Bluetooth estén alejados de tu computadora y del router. Si no es posible moverlos, basta con alejarlos de unos a otros para que la conectividad sea más estable.

De continuar el problema, prueba con desconectar todo lo que no uses. Revisa lo que no utilizarás a corto plazo ni lo que requerirás inmediatamente. ¿Tienes un tablet conectada a la red que tienes botada en el sofá? Acércate y desactiva el WiFi para que la conexión sea fluida con los dispositivos que sí las requieran.

Si nada de lo anterior ayuda, evalúa establecer una conexión Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 con routers más sofisticados para disfrutar de un ancho de banda de 6GHz. No hay pierde, porque así no tendrás que mover las cosas cada vez que quieras mayor velocidad de conexión. Otra solución es utilizar cable Ethernet para enlazar el router con tu laptops, PC o televisor inteligente. La señal será mucho más estable que el WiFi pero puede resultar incómodo según la extensión del cable.

Cómo elegir un repetidor

Una última opción es comprar un repetidor de WiFi. Lo primero que deberás tener en cuenta es el sitio en el que instalarás el repetidor. Trata de que esté ubicado en un lugar céntrico y sin que esté ocultado entre paredes gruesas u objetos de cualquier índole.

Ten en cuenta que los modelos más básicos con WiFi N a 300 Mbps sólo trabajan en la banda de 2,4 GHz y puede sacarte del apuro. Si quieres mayor rendimiento, un repetidor que ofrezca la banda de 5 GHz es lo ideal para cualquier tipo de trabajo, más aún si es compatible con WiFi N y WiFi AC.

Un último consejo es considerar que el repetidor de WiFi tenga posibilidades de configuración a través de un software, desde aspectos de seguridad hasta la gestión de red y la facilidad de configurarlo como punto de acceso.