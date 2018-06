Mucha gente cuenta con WiFi en sus hogares para conectarse a Internet a través de sus smartphones , laptops y demás gadgets . ¿Pero qué tan saludable es estar expuesto a este tipo de conexión las 24 horas?



Un artículo de la revista científica Environmental Research titulado "El WiFi es una amenaza importante para la salud humana" advierte sobre los efectos que la conexión WLAN tiene sobre los usuarios.



De acuerdo con los especialistas detrás del estudio, liderados por el investigador Pall ML de la Universidad Estatal de Washington , “los diferentes estudios sobre el Wi-Fi muestran que esta conexión causa estrés oxidativo, daño espermático / testicular, efectos neuropsiquiátricos, incluidos cambios en el electroencefalograma (EEG), apoptosis, daño al ADN celular, cambios endocrinos y sobrecarga de calcio” .



Dichos efectos fueron detectados en otras exposiciones a campos electromagnéticos de baja frecuencia (CEM), de lo que sí hay bastante literatura científica.



Pall ML concluye que debe evaluarse nuevamente el estudio sobre el WiFi de Foster y Moulder , en el que no detectaron ningún efecto negativo sobre la salud a partir del análisis de siete estudios.



“El estudio de Foster y Moulder podría, a lo sumo, concluir que no hay evidencia estadísticamente significativa de un efecto [negativo]” , argumenta Pall ML.



“Cada uno de los 7 estudios utilizó solo un pequeño número de animales en cada grupo de estudio, de modo que la falta de significación estadística, debido a la baja potencia de estos estudios, limita drásticamente la extracción de inferencias. [Además] 3 de los 7 estudios analizados tenían evidencia de efectos estadísticamente significativos, pero Foster y Moulder ignoraron cada uno de ellos” , agregó.



Partiendo del aporte de Pall ML , el debate sobre los efectos del WiFi a la salud aún continúa si tenemos en cuenta que no se ha podido negar estadísticamente las consecuencias sobre la salud. Veremos cómo responde la comunidad científica.