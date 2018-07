Wikipedia cierra su servicio en protesta contra el Parlamento Europeo

¿Se acabó la libre información en plena era tecnológica ? Las páginas de Wikipedia en español, italiano y polaco suspendieron sus servicios en protesta por la posible reforma de la directiva europea de derechos de autor que se debate en el Parlamento Europeo .



"En lugar de actualizar las leyes de derechos de autor en Europa y promover la participación de toda la ciudadanía en la sociedad de la información, la directiva amenazaría la libertad en línea e impondría nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la web" , señala un comunicado de Wikipedia cuando intentas acceder a la web.



Además agrega que "si la propuesta se aprobase en su versión actual, acciones como compartir una noticia en las redes sociales o acceder a ella a través de un motor de búsqueda se harían más complicadas en internet; la misma Wikipedia estaría en riesgo" .



De acuerdo con EFE , Wikipedia no funcionará durante todo el día de hoy hasta las 10:00 GMT de mañana, que es la hora en la que se habrá producido la sesión del Parlamento Europeo en su sede en Estrasburgo (Francia).



La polémica ocurre con el artículo 13 del borrador de la ley, que propone que las páginas web puedan seguir albergando vídeos musicales, siempre y cuando se garantice que los trabajos protegidos por derechos de autor no estén disponibles cuando no se haya acordado una licencia específica para su publicación.