¡YouTube activó oficialmente el Modo Incógnito! Aquí te decimos cómo usarlo [GUÍA]

YouTube lanzó oficialmente el Modo Incógnito para los smartphones con sistema operativo Android . Esta función permitirá al usuario navegar de forma privada al deshabilitar el almacenamiento tanto del historial de los vídeos que has visto como de tus búsquedas.



Cuando actives el Modo Incógnito de YouTube , aparecerá el mismo icono del sombrero con lentes que usa Google para indicarte que estás navegando de forma privada.



Sin embargo, no creas que es tan "incógnito". YouTube advierte que el historial de búsquedas y de vídeos vistos podría aún ser visible para tu empleador, escuela o proveedor de Internet. El Modo Incógnito solo sirve para que la información del historial de YouTube no se quede almacenada en Android .



Puedes activar esta función dando clic a la imagen de perfil en la esquina superior derecha y luego en el menú de "Cuenta" . Para desactivarlo, solo pincha en el emoji del sombrero y listo.

