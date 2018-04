¡Quién no está harto de la publicidad cuando vemos YouTube ! Aunque sea un mal necesario para la existencia de diferentes canales, hay una alternativa a la que puedes optar para disfrutar del contenido de YouTube sin interrupciones desde tu Android.



Se trata de Newpipe, un reproductor de video que no tiene nada que envidiar a la App oficial de YouTube. Lo interesante es que no requiere registrarse en Google para acceder al contenido. Esto hace posible que se eliminen todos los anuncios de los videos de YouTube y permite la visualización offline.



Como Newpipe no está disponible en la tienda de Android, aquí te explicamos dos maneras para que disfrutes de este servicio.



Una opción es descargar los archivos de instalación en formato APK disponibles en Github. La segunda es instalando la tienda de aplicaciones Open-Source F-Droid y descargar desde allí el Newpipe. No te arrepentirás.