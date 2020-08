“Age of Empires III: Definitive Edition” contará con los Incas [TRÁILER]

En el 2005, Microsoft junto con Ensemble Studios lanzaron al mercado Age of Empires III. Un nuevo título de una de las sagas más populares de los juegos de estrategia. Este juego se ido actualizando constantemente y pronto llegará la edición definitiva.

En el 2016, la empresa desarrolladora compartió el parche de The Warchiefs y en el 2007 llegó el contenido extra de The Asian Dynasties. Pues en el 15 de octubre del 2020 se lanzará “Age of Empires III: Definitive Edition”.

Tras varios de abandono del desarrollo, en la Gamescon 2020 sorprendieron a los games con la versión a 4K Ultra HD de Age of Empires III. Todas las unidades, al igual que los escenarios,m recibirán una mejora gráfica.

A su vez, se anunciaron dos nueva civilizaciones: el Imperio Inca y los suizos. Cada una de estas tendrán sus propias unidades de combate y edificios especiales. Lamentablemente, no habrá nuevas campañas, solo recrear batallas históricas en los desafíos de Art of War.

Esta versión de Age of Empires III estará disponible en la tienda de Window 10, Steam y en Xbox Game Pass de PC el 15 de octubre de este añ.