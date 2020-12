Siempre hay espacio para el humor y el crossover en Among Us. Los fanáticos se encargaron de hacer una animación de cómo sería ver a Mario como uno de los impostores más radicales del videojuego desarrollado por InnerSloth.

Among Us no solo ha ganado un par de premios, sino que los fanáticos también han mostrado su adoración por él a través de crossovers, tanto con animación 3D como 2D.

Una de las obras más recientes tiene a Mario como protagonista. El tributo dedicado a Among Us lleva por título “Super Among Us Bros” y fue publicado en Reddit por el usuario u/cashsonny.

Las imágenes muestran la versión antigua de Mario saliendo de las rejillas de ventilación del mapa de Among Us, recolectando monedas, comiendo hongos para hacerse más grande y, por supuesto, matando a otros compañeros de tripulación.

Among Us saldrá con un nuevo mapa a principios de 2021 que será una colaboración con Henry Stickman.

AMONG US | Misiones de The Airship

En la bóveda: vestir al personaje con la ropa que te indiquen y limpiar el rubí del medio de la sala.



En electricidad: aquí solo hay una nueva misión, que es “corta” en su clasificación, pero larga en su ejecución. Tendremos que levantar las palancas repartidas a lo largo de la habitación.



En la cabina: será una misión que consiste en estabilizar el mando de la nave.



En registros: la misión de esta sala tomará tiempo, ya que habrá que ordenar los expedientes de los tripulantes, que tendremos que buscar en las diferentes estanterías.



En duchas y ventilación: en estos dos lugares habrá una tarea larga que consiste en memorizar un patrón y ubicarlo en la otra sala. La dificultad radica en la gran distancia a recorrer para hacer esta misión.



En armería: la misión de armería será simple, solo tendremos que ubicar las armas en los diferentes soportes.



El hall central: aquí se encuentra otra misión larga. Nuestro objetivo será dejar fotos en el cuarto oscuro, y luego de un lapso de tiempo tendremos que volver para revelarlas.



En medicina: para esta misión tendremos que tirar la basura, aunque será diferente a la de los otros mapas, ya que aquí tendremos que cerrar y sacar la bolsa de residuos del cesto.



Seguridad: tendremos que hacer coincidir el minuto exacto con el que se nos muestra en un cassette.



Almacén: aquí debemos obtener la contraseña para abrir una caja fuerte.



En el salón: nuestro objetivo será destapar los baños que se encuentran en este salón.



En las afueras: tendrás que conseguir la señal del Wi-Fi en nuestro teléfono.