Descarga “Among Us” y conoce sus requisitos mínimos para tu computadora

El juego Among Us, desarrollado por Innersloth, se ha vuelto muy popular en las últimas semanas, a pesar de que tiene un buen tiempo en el mercado desde 2018. Se trata de un juego online colaborativo en el que entre 4 y 10 personas pueden jugar en simultáneo en el espacio.

Among Us puede ser comprado en Steam para PC a 11.50 soles. Para esto, solo deberás crear una cuenta en la plataforma de juegos online de Valve, descargar el instalador de Steam y luego proceder con la compra de Among Us.

Además del contenido original, Among Us ofrece varios kits a través de Steam, todos ellos a 7.50 soles. Algunos de los más populares son Bedcrab Pet Bundle, Polus Skins, Mini Crewmate Bundle, entre otros.

Creado originalmente como un juego de fiesta, recomendamos jugar Among Us con amigos en una sesión LAN o en línea mediante el chat de voz. Disfruta del juego multiplataforma entre Android, iOS y PC.

Los requisitos mínimos de Among Us son los siguientes. Cabe señalar que Steam no precia cuáles son los recomendados.

SO: Windows 7 SP1+

Procesador: SSE2 instruction set support

Memoria: 1 GB de RAM

DirectX: Versión 10

Almacenamiento: 250 MB de espacio disponible

Among Us 2 en camino

Así lo confirmó la empresa desarrolladora en su blog oficial.

“Los servidores de Among Us 1 permanecerán activos mientras tenga suficientes jugadores para iniciar juegos. Cuando empezamos, descubrimos que los jugadores no podían jugar realmente cuando los servidores tenían menos de 30 a 50 jugadores por hora. Pero últimamente tenemos entre 70.000 y 110.000 por hora. ¡Sería una locura apagar los servidores en 2021! E incluso si Among Us 2 tiene muchos jugadores, simplemente ejecutaremos ambos al mismo tiempo. Si los servidores de Among Us 1 se apagan, abriré el código fuente para que los jugadores puedan ejecutar servidores en su lugar”, anuncia la empresa.