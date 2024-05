Ubisoft y el estudio asociado Evil Empire acaban de anunciar que The Rogue Prince of Persia, el nuevo juego rogue-lite de acción y plataformas en 2D, ya está disponible globalmente en acceso anticipado en Steam con un descuento del 10% durante las primeras 24 horas. El juego también está disponible en el servicio GeForce Now. Durante el acceso anticipado, The Rogue Prince of Persia incluirá 6 biomas, 8 armas principales, 6 herramientas poderosas, 2 encuentros con jefes y 30 amuletos con combinaciones infinitas que se adaptan a todos los estilos de juego.

En The Rogue Prince of Persia, los jugadores serán transportados a una versión mítica de Ctesifonte, otrora el próspero corazón del Imperio Persa. Nuestro personaje debe actuar mientras esta gran ciudad está al borde de la aniquilación, ya que ha sido invadida por las hordas despiadadas de los hunos comandadas por el perverso jefe Nogai.

Viajando por biomas vibrantes, el Príncipe debe usar todo su talento acrobático para navegar con seguridad por los niveles generados proceduralmente, adquirir y mejorar un arsenal de armas, equipar nuevos amuletos, desbloquear equipos en el Oasis y reclutar aliados para intentar salvar la ciudad. Para dominar los desafíos de plataformas, los jugadores podrán usar la icónica carrera en la pared para atravesar abismos, evitar trampas y superar enemigos. Aun así, el entorno no será el único peligro que los jugadores tendrán que enfrentar, ya que lucharán contra una variedad de enemigos que incluyen a los hunos, armados con magia chamánica oscura, y bestias corrompidas por este poder nefasto.

La banda sonora del juego también desempeña un papel fundamental para sumergir a los jugadores en una visión moderna y épica del folclore persa, con una banda sonora original producida y compuesta por ASADI, un productor de música electrónica y artista performático persa- estadounidense. La banda sonora original de The Rogue Prince of Persia estará disponible el 31 de mayo en las páginas oficiales de Ubisoft Music en todas las plataformas de streaming y se puede preguardar ahora haciendo clic aquí.