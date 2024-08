No dejes pasar el tiempo. Steam tiene ofertas interesantes para los jugadores de computadora. Títulos como Half-Life: Alyx, Call of Duty: Black Ops III y Dead by Daylight están con descuentos de hasta el 67%. ¿Buscando diversión para agosto? Aprovecha esta promoción para ahorrar varios dólares a cambio de lo mejor de la industria.

Half-Life: Alyx es nuestra primera recomendación. Tienes hasta el 19 de agosto para ahorrar más de la mitad. El jugador encarna a Alyx Vance, la única esperanza para la humanidad, que deberá enfrentarse a una raza alienígena conocida como la Alianza. Los hechos se desarrollan entre los acontecimientos de Half-Life y Half-Life 2.

Requisitos mínimos de Half-Life: Alyx

SO: Windows 10

Procesador: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

Memoria: 12 GB de RAM

Gráficos: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM

Compatibilidad con RV: SteamVR

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition puede ser tuyo ahorrando el 67% e incluye el juego original completo y la expansión que incluye ocho mapas clásicos de zombis remasterizados de World at War, Black Ops y Black Ops II.

Requisitos mínimos de COD: Black Ops III

SO: Windows 10 y versiones posteriores

Procesador: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 810 @ 2.60 GHz

Memoria: 6 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 470 @ 1GB / ATI Radeon HD 6970 @ 1GB

DirectX: Versión 11

Red: conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 100 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectX Compatible

Si eres aficionado a los juegos colaborativos y de terror, puedes comprar Dead by Daylight tan solo pagando el 40% del precio total. La dinámica consiste en una partida 4 contra 1 en la que un jugador representa el rol del asesino despiadado y los 4 restantes juegan como supervivientes que intentan escapar de él para evitar ser capturados, torturados y asesinados.

Requisitos mínimos de Dead by Daylight

SO: Sistemas operativos de 64 bits (Windows 10)

Procesador: Intel Core i3-4170 o AMD FX-8120

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: GeForce GTX 460 1GB o AMD HD 6850 1GB, compatibles con DX11

DirectX: Versión 11

Red: Conexión de banda ancha a Internet

Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: Compatible con DX11

Los nostálgicos tienen hasta el 12 de agosto para comprar Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 con el 60% de descuento. El juego es una versión remasterizada de las dos primeras entregas que salieron para PlayStation 1. Podrás jugar los modos originales o enfrentarte a otros skaters en los modos locales.

Requisitos mínimos de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

SO: Windows 10

Procesador: AMD FX 6300 / Intel Core i3-4340

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: AMD HD 7950 / Nvidia GTX 660

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 24 GB de espacio disponible

Stray es otro gran juego en el que haces de un gato callejero que debe desentrañar un antiguo misterio para escapar de una ciberciudad olvidada y encontrar el camino a casa. Tienes hasta el 12 agosto para comprar el juego a casi la mitad de precio y las críticas son sumamente positivas.

Requisitos mínimos de Stray

SO: Windows 10

Procesador: Intel Core i5-2300 | AMD FX-6350

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB | AMD Radeon R7 360, 2 GB

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

Más descuentos en Steam para agosto de 2024

