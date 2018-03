Android: ¿cómo descargar PUBG versión móvil? Requerimientos mínimos del juego

PUBG siendo un fenómeno en el género Battle Royale. El año pasado dio el salto a la plataforma de Xbox One y esta semana lanzó oficialmente su versión móvil. No obstante, muchos jugadores se preguntan por qué en su celular Android no aparece el juego.

Por el momento, PUBG se encuentra en modo "soft launch", lo que significa que se están realizando pruebas con un público determinado, en este caso Canadá. Los que cuentan con aparatos Android tienen dos opciones: o bien esperar el lanzamiento global o de lo contrario aventurarse a usar un VPN para cambiar de región su móvil.

Algunos han comenzado a compartir el enlace APK para poder descargar pero esto no garantiza que corra PUBG con naturalidad. El enlace de descarga para Android es el siguiente; no obstante, no es recomendable instalar objetos externos a Google Play.



► PUBG Mobile APK

Los requerimientos mínimos son los siguientes: 2Gb de RAM y Android 5.1.1 o superior. Más de 500 dispositivos Android son compatibles con PUBG Mobiles segpunla web oficial, entre ellos están el Galaxy J7, Redmi Note 3 y 4 y los de gana alta.