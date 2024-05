A partir de hoy, jueves 23 de mayo de 2024, los jugadores de Android y iOS tienen una oportunidad única: una emocionante selección de juegos de pago está disponible de forma gratuita en Google Play y App Store. Esta iniciativa busca hacer que los juegos de alta calidad sean accesibles para todos, fomentando la participación y el entusiasmo en la comunidad gamer. Y entre lo más destacado tenemos GTA: Liberty City Stories de Rockstar Games.

Lo mejor de esta oferta es que los juegos no tienen anuncios molestos ni compras dentro de la aplicación. Cada juego ha sido cuidadosamente evaluado y seleccionado de fuentes confiables, garantizando una experiencia de juego segura y de calidad.

Para facilitar el acceso a estos títulos, el portal Nextpit ha compilado una lista completa de juegos gratuitos en ambas plataformas. Se recomienda a los jugadores que descarguen los juegos pronto, ya que la disponibilidad depende de cada desarrollador. ¡No pierdas la oportunidad de disfrutar de estos increíbles juegos sin costo alguno!

Juegos de pago gratis en Android

Dungeon Corp. VIP ( $0,99 ): recolecta y mejora objetos legendarios en este atractivo juego de rol.

( ): recolecta y mejora objetos legendarios en este atractivo juego de rol. Monster Killer Pro - Shooters ( $ 0,99 ). participa en emocionantes batallas de disparos de rol con maestros épicos del arco.

( ). participa en emocionantes batallas de disparos de rol con maestros épicos del arco. Neo Monsters ( $0,99 ): captura monstruos, entrénalos, envíalos a la batalla… espera un minuto. Esta fórmula suena demasiado familiar.

( ): captura monstruos, entrénalos, envíalos a la batalla… espera un minuto. Esta fórmula suena demasiado familiar. Shadow Slayer: Ninja Warrior ( $ 4,99 ): eres un guerrero solitario que se ocupa de sus asuntos y se deshace de todo el mal que se interpone en su camino.

Juegos de pago gratis en iOS

Cómo crear contraseñas seguras

Probablemente necesites crear nuevas cuentas para acceder a las aplicaciones. Aquí te dejamos las recomendaciones de los expertos de Kaskerspky.

El método de asociación ayuda a crear contraseñas fuertes y fáciles de recordar

El enfoque de asociación implica crear una contraseña a partir de una secuencia de palabras o ideas que tengan un significado personal pero que no sean fáciles de adivinar por otros. Una contraseña puede basarse en una cita favorita, una letra de canción memorable o una combinación única de objetos. Esta técnica genera contraseñas fuertes sin requerir una memorización compleja, lo que ayuda a mantener la seguridad al tiempo que reduce el riesgo de olvidarla. Por ejemplo, una frase como “Visitaba París por primera vez en 2008″ podría transformarse en una contraseña como “VpPp1v2008″.

¿Las contraseñas regulares son demasiado aburridas? ¿Qué tal emojis?

Si usar la misma contraseña en todas partes se vuelve demasiado y te falta imaginación para inventar algo nuevo, las contraseñas con emojis podrían ser una opción no estándar y segura. Dado que son parte del estándar Unicode, potencialmente es posible usarlos como contraseñas. Uno de los pros más significativos es que los estafadores no pueden forzar las contraseñas con emojis, ya que varias herramientas y diccionarios no pueden crackear combinaciones como estas. Puedes encontrar información más detallada sobre cómo establecer una contraseña con emojis aquí.

Viejo pero valioso: una cuenta, una contraseña

Esta práctica asegura que, si una cuenta se ve comprometida, las demás permanezcan seguras. Al crear una contraseña única para cada cuenta, se minimiza el daño que un hacker puede hacer si logra robar una. Este enfoque aísla las brechas de seguridad y ayuda a proteger datos sensibles. Según una encuesta global, el usuario promedio tiene aproximadamente 8 cuentas. Recordar incluso 2-3 contraseñas largas y complicadas (conteniendo hasta 15 símbolos) podría ser imposible para la mayoría de los usuarios. En este caso, es seguro y útil transferir la responsabilidad de recordar todas nuestras claves de acceso a un administrador de contraseñas.