Apex Legends | Un jugador gastó alrededor de 500 dólares para desbloquear un objeto exclusivo

Cuando abres un cofre de tesoro enApex Legends , si tienes suerte, conseguirás algunos objetos muy valiosos, o “reliquias”. Estos son objetos muy raros (hay menos de 1% de posibilidades de que encontrarlos), aunque estás asegurado de conseguir uno después de abrir 500 cajas. Un jugador terminó pagando $500 para abrir 500 cofres con la esperanza de conseguir los objetos codiciados. No obstante, ahora que los tiene, siente que no mereció la pena.



Y es que por ahora, Apex Legend s solo permite gastar dinero a través de los llamados Apex Packs, una serie de cajas de botín que incluyen, únicamente, elementos cosméticos para los campeones disponibles en la actualidad, con la particularidad de que un jugador no puede abrir más de 30 Apex Packs sin recibir algún elemento legendario, según sus propios creadores.



En este sentido, el usuario BAE339 decidió poner a prueba el sistema para obtener las reliquias familiares del personaje Wraith, los tres únicos objetos a día de hoy con dicho nivel de rareza. Para ello, y basándose en las actuales probabilidades de obtener un set de reliquia familiar, no debería abrir más de 500 cajas para hacerse con él.



“ Lo que me convenció de los Apex Packs fue su garantía. Si abres 500 cajas, tienes garantizado el set de reliquias. Además, las únicas reliquias que ahora mismo hay en el juego son las de Wraith, mi personaje principal, y quería asegurarme de obtenerlas antes de que se añadan otras nuevas, reduciendo así la posibilidad de tener suerte y recibirlas”.

“ Al menos tres de mis amigos recibieron las reliquias de Wraith en solo unas pocas cajas, seguramente no me llevaría las 500 cajas, ¿verdad? Falso. Compré packs de manera sucesiva. Siempre pensaba, 'Las reliquias vendrán en el siguiente lote de paquetes'. Supe desde la primera caja a lo que iba, pero todavía no podía parar. Abrí cajas hasta que llegué a la número 500 para obtener las reliquias familiares de Wraith”.



“ Puedo asegurar que no ha valido la pena. Ahora tengo todos los objetos de rareza azul del juego, junto con innumerables legendarios para casi todas las armas y leyendas del juego, ninguno de los cuales me interesa. Todo por la búsqueda de un conjunto de elementos que tiene menos del 1% de probabilidades de aparecer”, concluye el usuario.