¿PUBG copia a Apex Legends? Esta es la nueva herramienta del Battle Royale

Las últimas

[{"id":122011,"title":"EN VIVO ONLINE | Per\u00fa vs. Chile: revisa AQU\u00cd los detalles del compromiso de HOY por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-hoy-copa-america-2019-semifinales-arena-do-gremio-seguir-directo-online-paolo-guerrero-arturo-vidal-america-tv-directv-sports-ver-futbol-gratis-horarios-canales-tv-nnda-nnrt-122011","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1ce0593fe09.jpeg"},{"id":122194,"title":"Revive los \u00faltimos tres Cl\u00e1sicos del Pac\u00edfico en Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-chile-revive-ultimos-tres-clasicos-pacifico-copa-america-video-nndc-122194","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cff01818a4.jpeg"},{"id":122196,"title":"\u00bfSe vienen buenos tiempos? Ricochet recibir\u00eda m\u00e1s protagonismo gracias a Paul Heyman","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-ricochet-recibiria-protagonismo-monday-night-raw-gracias-paul-heyman-122196","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1d0320b20d5.jpeg"},{"id":122044,"title":"Per\u00fa vs. Chile EN VIVO: \u00bfc\u00f3mo y d\u00f3nde VER GRATIS el partido de la 'Blanquirroja' por la semifinal de la Copa Am\u00e9rica?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-online-ver-america-tv-go-directo-via-directv-sports-semifinal-copa-america-2019-cdf-hd-tvn-122044","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bb4fe0bc0e.jpeg"},{"id":122193,"title":"\u00a1Gareca repite el plan! La reacci\u00f3n de la prensa chilena a horas del partido por la semifinal [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-reaccion-prensa-chilena-previa-partido-semifinal-copa-america-122193","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cfe5674fc9.jpeg"},{"id":122027,"title":"EN VIVO | Per\u00fa vs. Chile se enfrentan HOY en Porto Alegre por su pase a la final de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-via-america-tv-directv-sports-ver-gratis-online-fecha-hora-canal-directo-duelo-copa-america-122027","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b9430e8efb.jpeg"},{"id":122195,"title":"Paolo Guerrero vs. Gary Medel: los duelos individuales que nos har\u00e1n vibrar en el Per\u00fa vs. Chile [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-duelos-individuales-seleccion-peruana-roja-semifinal-copa-america-once-titular-122195","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1c07ba138d1.jpeg"},{"id":121923,"title":"Hoy, Per\u00fa vs. Chile: \u00bfC\u00f3mo, d\u00f3nde y a qu\u00e9 hora ver gratis el duelo por Copa Am\u00e9rica?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-fecha-hora-canal-transmision-seguir-gratis-tv-semifinal-copa-america-brasil-2019-121923","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b92b62c042.jpeg"},{"id":122191,"title":"Capitana Marvel | Brie Larson aparecer\u00e1 en cinco pel\u00edculas del UCM seg\u00fan filtraci\u00f3n","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/capitana-marvel-brie-larson-aparecera-cinco-peliculas-ucm-filtracion-vengadores-avengers-4-fase-4-spider-man-122191","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cfb273628e.jpeg"},{"id":122190,"title":"\u00bfProblemas a la vista? Maria Kanellis s\u00ed est\u00e1 embarazada y en la WWE estar\u00edan muy amargos","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-maria-kanellis-embarazada-empresa-estarian-amargos-monday-night-raw-smackdown-live-122190","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cfac8172f1.jpeg"},{"id":122186,"title":"Sorpresa total: la imagen del VAR que muestra que no existe penal de Dani Alves sobre Sergio Ag\u00fcero [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/copa-america-2019-repeticion-var-cobrar-penal-agueero-argentina-vs-brasil-video-122186","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cf7a88de54.jpeg"},{"id":122187,"title":"OFICIAL: Atl\u00e9tico de Madrid anunci\u00f3 el fichaje de Joao F\u00e9lix para la pr\u00f3xima temporada","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/atletico-madrid-joao-felix-anunciado-oficialmente-nuevo-jugador-colchonero-nndc-122187","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cf6cf2f58a.jpeg"},{"id":122146,"title":"Goles asegurados: Paolo Guerrero y Alexis S\u00e1nchez en el once titular de Per\u00fa vs. Chile","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-alineaciones-confirmadas-partido-semifinal-copa-america-brasil-2019-122146","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cab2b39452.jpeg"},{"id":122188,"title":"\u00bfPUBG copia a Apex Legends? Esta es la nueva herramienta del Battle Royale","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/apex-legends-pubg-copia-battle-royale-nueva-herramienta-juego-122188","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cf56f43290.jpeg"},{"id":122189,"title":"\u00a1Huawei Y9 Prime 2019 ya est\u00e1 aqu\u00ed! Ficha t\u00e9cnica del m\u00f3vil con c\u00e1mara Pop-Up [VIDEO]","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/huawei-y9-prime-2019-ficha-tecnica-movil-camara-pop-up-video-122189","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cf68f96f54.jpeg"},{"id":122181,"title":"Le dio el s\u00ed al PSG: figura del Barcelona acepta irse por la vuelta de Neymar al Camp Nou","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-philippe-coutinho-acepta-irse-psg-proxima-temporada-fichajes-122181","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cf585b7d51.jpeg"},{"id":121954,"title":"\u00a1No te los pierdas! La previa del Per\u00fa vs. Chile se vive mejor con los divertidos e infaltables memes [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-vacilate-divertidos-memes-previa-partido-semifinales-copa-america-121954","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cc6f260af0.jpeg"},{"id":122183,"title":"Spider-Man: Far From Home | Tom Holland acusa a Sony de 'photoshopear' su rostro en el cuerpo de Maguire","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-tom-holland-acusa-sony-photoshopear-rostro-cuerpo-maguire-leos-casa-122183","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cefd3ddaa1.jpeg"},{"id":122185,"title":"Spider-Man: Far From Home | Tom Holland habl\u00f3 sobre el futuro personaje gay del UCM","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-tom-holland-hablo-futuro-personaje-gay-ucm-lejos-casa-spiderman-hombre-arana-122185","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cf245b4dc9.jpeg"},{"id":122184,"title":"\u201cTe tienen miedo y resurgiste de las cenizas\u201d, el spot televisivo que desagradar\u00e1 a Chile [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-chile-miedo-resurgiste-cenizas-spot-televisivo-desagradara-roja-video-122184","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cf1d8e32ff.jpeg"},{"id":122166,"title":"Paolo Guerrero y el d\u00eda que derrot\u00f3 a Reinaldo Rueda por un t\u00edtulo","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-chile-paolo-guerrero-dia-derroto-reinaldo-rueda-titulo-copa-america-2019-nndc-122166","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cdcc4df27b.jpeg"},{"id":122179,"title":"Dragon Ball Super | Fecha oficial de lanzamiento del cap\u00edtulo 50, \u00bfse revela el deseo de Moro?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-fecha-oficial-lanzamiento-capitulo-50-revela-deseo-moro-manga-anime-dbs-122179","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1ceb7e586e4.jpeg"},{"id":122180,"title":"WhatsApp, Facebook e Instagram dejaron de funcionar en estas zonas del mundo [FOTOS]","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-facebook-e-instagram-dejaron-funcionar-zonas-mundo-fotos-122180","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cee35ae856.jpeg"},{"id":122177,"title":"La tiene clara: Willian le respondi\u00f3 a Messi por sus quejas al VAR en el Argentina vs. Brasil","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/argentina-eliminada-willian-le-respondio-lionel-messi-quejas-var-brasil-122177","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cebc5ee2b1.jpeg"},{"id":122178,"title":"\"Vimos lo mismo que vos\": el pol\u00e9mico tuit de la AFA tras la eliminaci\u00f3n e la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-brasil-var-polemico-tuit-afa-eliminacion-copa-america-2019-122178","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cea96c6883.jpeg"},{"id":122174,"title":"UFC 239: fecha, horarios, canales y cartelera del duelo entre Jones vs. Santos","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-239-vivo-directo-online-fox-action-fecha-horarios-canales-cartelera-completa-duelo-jones-vs-santos-nunes-holm-122174","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1ceaad6d990.jpeg"},{"id":122173,"title":"Se agrava la crisis: Sport Boys se queda sin t\u00e9cnico y va en la busca del tercero en el a\u00f1o","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sport-boys-entrenador-manuel-fernandez-renuncia-institucion-portena-nndc-122173","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1ce2365b95d.jpeg"},{"id":121011,"title":"Per\u00fa vs. Chile: \u00bfcu\u00e1ntas veces la bicolor derrot\u00f3 a los vigentes campeones de Copa Am\u00e9rica y otros torneos?","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-chile-datos-partidos-estadisticas-seleccion-peruana-vigentes-campeones-copa-americs-121011","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/24\/5d11392745690.jpeg"},{"id":122176,"title":"Regresa a casa: Universitario oficializ\u00f3 el fichaje de Carlos Olascuaga","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-oficializo-fichaje-carlos-olascuaga-exjugador-alianza-lima-122176","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/01\/04\/586d9b8ce1c8c.jpeg"},{"id":122175,"title":"FIFA 20 presenta a Mbappe, Neymar y Cavanni con la nueva camiseta del Paris Saint-Germain","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-psg-paris-saint-germain-presento-mbappe-neymar-cavanni-nueva-camiseta-122175","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1ce2ace486e.jpeg"},{"id":122169,"title":"Per\u00fa vs. Chile: \u00bfqui\u00e9nes ser\u00e1n los encargados de narrar y comentar el partido en Am\u00e9rica TV y DirecTV Sports?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-quienes-seran-encargados-narrar-comentar-partido-america-tv-directv-sports-copa-america-brasil-2019-122169","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1ce0f13a22b.jpeg"},{"id":122172,"title":"\"Si vamos a usar el VAR de esta manera, mamita\": la cr\u00edtica de Ruggeri tras el Argentina vs. Brasil [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-copa-america-ruggeri-critica-var-eliminacion-manos-brasil-video-122172","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1ce2b3f29c6.jpeg"},{"id":122170,"title":"Fortnite: Stranger Things 3 comienza a afectar el mapa del Battle Royale","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-stranger-things-3-comienza-afectar-mapa-battle-royale-temporada-3-epic-games-122170","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cdfd681938.jpeg"},{"id":122165,"title":"Con la Copa Am\u00e9rica 2019: todos las decepciones de Lionel Messi en la selecci\u00f3n mayor de Argentina [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/lionel-messi-argentina-fracasos-seleccion-mayor-copa-america-2019-fotos-122165","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cdfda17ff2.jpeg"},{"id":122171,"title":"Per\u00fa vs. Chile EN VIVO por Copa Am\u00e9rica: links gratis y canales TV para ver el Cl\u00e1sico del Pac\u00edfico","categoria":"Mundial","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/mundial","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/mundial","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/mundial\/ver-peru-vs-chile-hoy-vivo-copa-america-previa-estadisticas-datos-mirar-futbol-gratis-online-horarios-canales-tv-america-television-guerrero-flores-vidal-sanchez-nnda-nnrt-122171","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cdc52c01fc.jpeg"},{"id":122167,"title":"El delantero que fichar\u00e1 Universitario por pedido de \u00c1ngel Comizzo y el defensa que se ir\u00e1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-delantero-ficharan-pedido-angel-comizzo-defensa-ira-122167","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/13\/5d02a1387c971.jpeg"},{"id":122024,"title":"Spider-Man: Far From Home llega a PS4 en el \u00faltimo parche del juego","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-pelicula-llega-playstation-4-dos-nuevos-trajes-videojuego-lejos-casa-tom-holland-trajes-hombre-arana-122024","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b929e2994f.jpeg"},{"id":122064,"title":"Dragon Ball Super: Cell Super Saiyan Azul superar\u00eda a Freezer sin problemas seg\u00fan nueva teor\u00eda","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-poderoso-seria-cell-super-saiyan-azul-seria-villano-fuerte-dbs-dragon-ball-mexico-122064","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bc5947db3f.jpeg"},{"id":122164,"title":"Parece que ahora s\u00ed es oficial: Shawn Michaels confirm\u00f3 que no volver\u00e1 a luchar en un ring","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-shawn-michaels-confirmo-volvera-luchar-ring-smackdown-live-monday-night-raw-122164","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cdb3574b9d.jpeg"},{"id":122021,"title":"Spider-Man: Far From Home | Los detalles m\u00e1s importantes que se adelantaron al estreno [AUDIO]","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/spider-man-far-from-home-cosas-depara-pelicula-fase-4-lejos-casa-spiderman-mcu-ucm-122021","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b8e530ab19.jpeg"},{"id":122079,"title":"Per\u00fa vs. Chile: as\u00ed pagan las casas de apuestas por los goles de Paolo Guerrero y Arturo Vidal","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-chile-pagan-casas-apuestas-clasico-pacifico-semifinales-copa-america-2019-122079","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cd808921db.jpeg"},{"id":122068,"title":"Avengers: Endgame | El video del detr\u00e1s de c\u00e1maras gener\u00f3 emotivas reacciones de los actores","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-emocional-reaccion-actores-nuevo-video-detras-camaras-avengers-4-marvel-cine-reestreno-122068","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bcbeb1aedc.jpeg"},{"id":122163,"title":"\u00bfLo quieres? Paga: Barcelona rechaz\u00f3 una primera oferta por Ousmane Demb\u00e9l\u00e9","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-2019-dembele-rechazo-oferta-bayern-munich-verano-liga-santander-espana-122163","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cd92f36408.jpeg"},{"id":121904,"title":"Dragon Ball Super | As\u00ed es como ser ver\u00eda Cell Ultra Instinto en el anime","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-seria-evolucion-cell-ultra-instinto-dbs-dragon-ball-121904","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0163496e255.jpeg"},{"id":122061,"title":"Spider-Man: Far From Home | Venom conectar\u00eda su historia en las escenas post-cr\u00e9ditos [SPOILERS]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-escena-post-creditos-conecta-venom-spoiler-spiderman-122061","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1bc35ca03ae.jpeg"},{"id":122141,"title":"\u00a1Ser\u00e1n los sacrificados! Cuatro nombres que suenan en PSG para que Neymar regrese a Barcelona [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-2019-neymar-cuatro-posibles-sacrificados-trueque-psg-liga-santander-espana-fotos-122141","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1c9974c8593.jpeg"},{"id":121944,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfC\u00f3mo Iron Man no elimin\u00f3 a Gamora, si ella era parte del ejercito de Thanos?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-hermanos-russo-pronuncian-supuesta-muerte-definitiva-gamora-vengadores-avengers-4-ucm-mcu-121944","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1a6dc2a9148.jpeg"},{"id":122162,"title":"\"No lo volver\u00eda a hacer\": Gonzalo Jara se arrepiente de patear a hincha en el Chile ante Uruguay","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/copa-america-2019-gonzalo-jara-arrepiente-patear-hincha-entro-cancha-chile-uruguay-122162","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1cd5a3a37a9.jpeg"}]