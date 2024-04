Tras el anuncio del mes pasado en el Xbox Partner Preview, los desarrolladores Milestone y Feld Motor Sports, Inc. han revelado hoy que Monster Jam Showdown estará disponible el 29 de agosto para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store. Y si no puedes esperar podrán entrar en acción antes con el acceso anticipado programado para desbloquearse el 26 de agosto de 2024.

Grave Digger y Megalodon, dos de los camiones favoritos de los fans, han sido elegidos para presentar la nueva entrada en el catálogo de Milestone. La máquina de demolición negra y verde con su espeluznante diseño y el poderoso depredador de los océanos prehistóricos aparecen en una persecución de alto octanaje a través de los impresionantes paisajes del escenario de Colorado, transmitiendo toda la acción frenética sobre cuatro ruedas que espera a los fans de todo el mundo.

Es importante destacar que Colorado es sólo uno de los tres entornos originales inspirados en la naturaleza americana donde los jugadores darán rienda suelta a toda la potencia de los 66 camiones oficiales de Monster Jam.

Pero eso no es todo, ya que además de vivir competiciones oficiales en las tres categorías de escenarios inspirados en lugares reales, Monster Jam Showdown también llevará a los jugadores a correr en el Valle de la Muerte y Alaska, ofreciendo un amplio paquete arcade con un total de 10 modos de juego diferentes.

Monster Jam Showdown se lanzará en las principales plataformas de juego el 29 de agosto de 2024, con acceso anticipado disponible a partir del 26 de agosto.

Nuevo tráiler de Monster Jam Showdown