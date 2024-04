Vaya sorpresa que ha dado Ubisoft. Y es que de la nada, muy aparte de algunos rumores que circulaban por la red, la compañía gala ha presentado un nuevo título de su franquicia Prince of Persia. Y no, nos estamos refiriendo al remake de Sands of Time y tampoco el recientemente publicado Lost Crown, sino a The Rogue Prince of Persia.

Así es, desde Ubisoft no se esperaron al Ubisoft Forward para presentar este nuevo videojuego, y que al mismo tiemo ya podemos apreciar cómo es que será su estilo y forma de juego, uno en el que las mazmorras y niveles se generarán de forma aleatoria y que al mismo tiempo perdamos los objetos tras perder la partida.

El desarrollador de este nuevo título es Studio Evil, el cual ya es reconocido por otros títulos similares como Dead Cells, o más en concreto con la expansión Return to Castlevania.

The Rogue Prince of Persia será un videojuego en 2D de género roguelite el cual además ya cuenta con fecha de lanzamiento: 14 de mayo en Steam como acceso anticipado. Detalles aparte, aún no se confirma o anuncia si es que este títuo también llegará a consolas.

Nuevo tráiler de The Rogue Prince of Persia