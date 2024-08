Muy pocos usuarios de Android y iOS deciden gastar dinero en la compra de videojuegos. Por suerte, hay oportunidades que no debes dejar pasar porque nada se compara con la experiencia de divertirte sin tiempos de espera ni publicidad invasiva.

Para el fin de semana, he preparado una lista de juegos gratuitos que merecen ser descargados en tu celular Android y iOS. Hay juegos tan locos como simular el vuelo de un dragón u otros más difíciles que requerirán de tu intelecto. Sobre este último, tengo una recomendación.

Math Master Puzzles & Riddles puedes descargarlo en Android y iOS, y está diseñado para poner a prueba tu iQ. Podrás encontrar juegos mentales y de números con niveles de dificultad. Si no has tenido una buena experiencia con las clases de matemáticas en el colegio, puedes aprovechar la oferta y darle una segunda oportunidad como jugando.

Clic aquí para descargar Math Master Puzzles & Riddles en Android

Clic aquí para descargar Math Master Puzzles & Riddles en iOS

Juegos matemáticos para estimular la inteligencia (Google Play)

MR Racer es otro juego de pago gratis que está diseñado para los fanáticos de la velocidad, mientras Blessing Cash Knight hará que te embarques en un viaje fantástico en el que deberás de subir de nivel con cada victoria en la edad media.

Clic aquí para descargar MR Racer en Android

Clic aquí para descargar Blessing Cash Knight en Android

Si eres un nostálgico, puedes divertirte con Minesweeper Pro, el buscaminas de antaño que encontrabas en los primeros sistemas operativos Windows para computadora. Regresa al pasado y date el gusto de recordar los pasatiempos de la década de 1990.

Clic aquí para descargar Minesweeper Pro en Android

Más juegos de pago gratis en Android y iOS

Juegos en Google Play

Shadow Survival ( US$0,99 ): eres un héroe único y te rodean enemigos que vienen de todas direcciones. Elimínalos lentamente y vuélvete más poderoso con el tiempo.

( ): eres un héroe único y te rodean enemigos que vienen de todas direcciones. Elimínalos lentamente y vuélvete más poderoso con el tiempo. Mind Games Pro ( US$2,99 ): juegos que continúan desafiando tu mente de diferentes maneras para mantenerte alerta.

Juegos en App Store

Tap It and Jump It ( US$4,99 ): un juego de tiempo y reflejos en el que debes asegurarte de llegar sano y salvo a la siguiente plataforma. Una excelente manera de matar el tiempo.

( ): un juego de tiempo y reflejos en el que debes asegurarte de llegar sano y salvo a la siguiente plataforma. Una excelente manera de matar el tiempo. Dragon Flight Simulator Games ( US$1,99 ): este es un simulador de vuelo con un toque diferente. Montas un dragón y no te sientas en un avión.

Atención con la descarga de APK

Instalar las aplicaciones de pago a través de APK no son la mejor solución para la seguridad de tu teléfono. Sucede que hay fuentes no oficiales que no revisan el contenido de los ficheros para Android. Puedes descargar malwares, virus o spywares que pueden robar tus datos personales, dañar el dispositivo o facilitar el acceso a los ciberdelincuentes.

Google Play y App Store, en cambio, tienen políticas de seguridad para revisar el contenido de cada aplicación. Los filtros no son perfectos y hubo casos de vulnerabilidades al sistema pero ofrecen una capa más de seguridad y confianza a los usuarios. No está de más revisar los comentarios y el puntaje de la comunidad a cada aplicación que piensas instalar en tu smartphone.

