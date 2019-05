Avengers Endgame | Revelan que 'The Avengers Project' será un juego al mismo estilo de 'Destiny'

Las últimas

[{"id":117574,"title":"Marcos Alonso se cans\u00f3 de ser suplente y present\u00f3 una oferta del Atl\u00e9tico de Madrid al Chelsea","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-marcos-alonso-quiere-irse-atletico-madrid-suplencias-chelsea-117574","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf030aea26d7.jpeg"},{"id":117567,"title":"Dragon Ball Heroes | \u00bfCu\u00e1ndo se estrenar\u00eda el Cap\u00edtulo 12?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-capitulo-12-fecha-estreno-siguiente-episodio-anime-dragon-ball-super-117567","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf01e9003629.jpeg"},{"id":117463,"title":"Con Guerrero y Callens: la lista oficial de los 23 futbolistas convocados para la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-lista-oficial-23-futbolistas-llamados-ricardo-gareca-copa-america-brasil-2019-fotos-117463","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/06\/5ca9188c4b1eb.jpeg"},{"id":117553,"title":"El gesto que tuvo Carlos Zambrano para que Ricardo Gareca lo convoque a la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/futbol-peruano-gesto-tuvo-zambrano-decisivo-ricardo-gareca-convoque-copa-america-117553","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/29\/5ceeb6567df9e.jpeg"},{"id":117572,"title":"El d\u00eda que Carlos Zambrano se reconcili\u00f3 con la Selecci\u00f3n Peruana [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-dia-carlos-zambrano-reconcilio-bicolor-lista-convocados-copa-america-video-117572","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/11\/10\/5a05db5c1233b.jpeg"},{"id":117573,"title":"\u00bfQu\u00e9 dijo exactamente Claudio Pizarro para que Ricardo Gareca lo 'borre' de la Selecci\u00f3n?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-dijo-exactamente-claudio-pizarro-ricardo-gareca-convoque-lista-convocados-117573","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/28\/5ceda166d7e43.jpeg"},{"id":117294,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: todas las estad\u00edsticas, datos y m\u00e1s de los 23 convocados a la Copa Am\u00e9rica [INFOGRAF\u00cdA]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-estadisticas-datos-23-convocados-copa-america-infografia-117294","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/28\/5cedd23bde258.jpeg"},{"id":117571,"title":"El 2x1 que prepara Florentino P\u00e9rez para el Real Madrid con Eden Hazard","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-2x1-prepara-florentino-perez-eden-hazard-2019-117571","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/23\/5ce6924044305.jpeg"},{"id":96219,"title":"\u25b7 Copa Am\u00e9rica 2019 EN VIVO: lista de convocados, partidos, horas, canales TV y d\u00f3nde VER todos los partidos","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america-brasil-2019-vivo-gratis-ver-tv-online-sorteo-calendario-horarios-partidos-resultados-tabla-posiciones-nnda-nnlt-96219","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf00abba888e.jpeg"},{"id":117482,"title":"Con suspenso: Del Potro derrot\u00f3 en cinco sets a Nishioka y pas\u00f3 a tercera ronda de Roland Garros 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/potro-vs-nishioka-vivo-online-directo-via-espn-segunda-ronda-roland-garros-2019-nndc-117482","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf0267c5a295.jpeg"},{"id":117477,"title":"Uruguay venci\u00f3 a Nueva Zelanda y clasific\u00f3 primero en el Grupo C del Mundial Sub 20","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/uruguay-vs-nueva-zelanda-vivo-directo-ver-transmision-via-directv-sports-fecha-hora-canal-via-canal-10-fecha-3-grupo-c-mundial-sub-20-117477","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf017f0f2156.jpeg"},{"id":117569,"title":"Desde Quevedo hasta Beto da Silva: los 17 jugadores que no fueron convocados para la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-quienes-son-17-jugadores-llamados-copa-america-lista-convocadosnndc-117569","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/09\/5c848bd78b177.jpeg"},{"id":117564,"title":"Nunca antes vistas: se revelan im\u00e1genes de Neymar cuando pas\u00f3 pruebas en Real Madrid [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-real-madrid-revelan-imagenes-ineditas-paso-pruebas-club-video-117564","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf022be306bf.jpeg"},{"id":117568,"title":"Ricardo Gareca: \"Paolo Guerrero no va a estar desenfocado en la Copa Am\u00e9rica\"","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-paolo-guerrero-desenfocado-copa-america-lista-convocados-117568","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/16\/5cde0c78e4293.jpeg"},{"id":117479,"title":"\u00a1Un solo jugador meti\u00f3 9! Honduras perdi\u00f3 12-0 ante Noruega por el Mundial Sub 20 Polonia","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/honduras-vs-noruega-vivo-directo-online-directv-sports-grupo-c-mundial-sub-20-polonia-2019-bein-sports-nndc-117479","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf0197a7750d.jpeg"},{"id":117532,"title":"Hoy River vs. Paranaense EN VIVO: SIGUE AQU\u00cd el partido por la Recopa Sudamericana v\u00eda ESPN","categoria":"Mundial","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mundial","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mundial","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mundial\/river-plate-vs-atletico-paranaense-hoy-recopa-sudamericana-vivo-previa-resultado-fecha-horarios-canales-ver-futbol-gratis-online-monumental-buenos-aires-directv-sports-nnda-nnrt-117532","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5ceff9c246d7e.jpeg"},{"id":117563,"title":"D\u00e9nle el trofeo de goleador de una vez: los 9 goles de Haland en el 12-0 de Noruega ante Honduras [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/honduras-vs-noruega-erling-haland-historia-anota-9-goles-12-0-mundial-sub-20-video-117563","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf01f306c14e.jpeg"},{"id":117566,"title":"Avengers Endgame | Revelan que 'The Avengers Project' ser\u00e1 un juego al mismo estilo de 'Destiny'","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/avengers-endgame-vengadores-avengers-4-revelan-the-avengers-project-sera-juego-estilo-destiny-117566","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf01fc7515d5.jpeg"},{"id":117501,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: todos los detalles de la conferencia de Gareca para conocer lista de convocados a la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-vivo-cmd-movistar-deportes-golperu-sigue-transmision-convocatoria-copa-america-conferencia-ricardo-gareca-117501","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf01eec78de2.jpeg"},{"id":117559,"title":"El disgusto de Gareca sobre Pizarro: \u201cNo podemos convocar a jugadores que se autoexcluyen\u201d","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/claudio-pizarro-convocar-jugadores-autoexcluyen-ricardo-gareca-lista-convocados-117559","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/08\/08\/5b6b3ba07362e.jpeg"},{"id":117562,"title":"Fortnite: desaf\u00edos de la semana 4 de la temporada 9 ya disponibles, aqu\u00ed c\u00f3mo completarlos [GU\u00cdA]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-desafios-semana-4-temporada-9-actualiza-retos-completarlos-guia-117562","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf0175ff379d.jpeg"},{"id":117457,"title":"Uruguay pas\u00f3 a octavos del Mundial Sub 20 2019 como primero del Grupo C al vencer a Nueva Zelanda","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/uruguay-vs-nueva-zelanda-vivo-online-mundial-sub-20-directv-sports-fecha-3-grupo-c-polonia-2019-canal-10-minuto-minuto-nndc-117457","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf019e0ed0ca.jpeg"},{"id":117560,"title":"Pok\u00e9mon: Detective Pikachu | Filtran el dise\u00f1o original de Venusaur y es escalofriante","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/pokemon-detective-pikachu-filtran-diseno-original-venusaur-escalofriante-117560","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf01bae6290e.jpeg"},{"id":117528,"title":"Con \u2018Luisito Rey\u2019: Uruguay dio su lista de 23 convocados para la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/uruguay-lista-oficial-23-convocados-copa-america-brasil-2019-luis-suarez-edinson-cavani-nndc-117528","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5ceff8c3cfa7a.jpeg"},{"id":117542,"title":"Con el Lokomotiv de Farf\u00e1n: los clasificados a la fase de grupos de la Champions 2019-20 [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-clasificados-fase-grupos-2019-20-terminar-temporada-fotos-117542","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf017fd63705.jpeg"},{"id":117558,"title":"La cr\u00edtica y el elogio de Ricardo Gareca: \u201cNo s\u00e9 por qu\u00e9 Christian Cueva no es valorado\u201d","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-christian-cueva-valorado-lista-convocados-bicolor-copa-america-brasil-2019-117558","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/11\/19\/5bf33e397db3d.jpeg"},{"id":117557,"title":"Dragon Ball Super | Hallan curiosa conexi\u00f3n entre el anime de Dragon Ball y My Hero Academia","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-hallan-curiosa-conexion-anime-dragon-ball-my-hero-academia-117557","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf0173a0b758.jpeg"},{"id":117556,"title":"Call of Duty: Modern Warfare presenta su primer tr\u00e1iler oficial, este el nuevo juego de la saga [VIDEO]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/call-of-duty-modern-warfare-presenta-primer-trailer-oficial-nuevo-juego-saga-video-117556","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf0119671661.jpeg"},{"id":117554,"title":"\u00bfPor qu\u00e9 Alexander Callens y Jes\u00fas Pretell son las novedades para disputar la Copa Am\u00e9rica?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-alexander-callens-jesus-pretell-son-novedades-copa-america-brasil-2019-lista-convocados-117554","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf012553c4b2.jpeg"},{"id":117552,"title":"Selecci\u00f3n peruana: Alexander Callens jugar\u00e1 su primer torneo oficial con la bicolor","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-alexander-callens-jugara-primer-torneo-oficial-bicolor-nndc-117552","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf00fcca8ac7.jpeg"},{"id":117555,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con Majin Buu para que sea tan poderoso en el manga?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-paso-majin-buu-sea-poderoso-manga-dbs-dragon-ball-117555","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/12\/27\/5c250db488cad.jpeg"},{"id":117551,"title":"Le abren las puertas a Coutinho: el brasile\u00f1o podr\u00eda dejar Barcelona y firmar por gigante de Europa","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-coutinho-interesa-psg-verano-le-peros-liga-santander-117551","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf0112cdad29.jpeg"},{"id":117550,"title":"Paolo Guerrero y su respuesta a Modric: \"Ser\u00eda un honor jugar al lado de un Bal\u00f3n de Oro\"","categoria":"Peruanos en el Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo\/paolo-guerrero-respuesta-luka-modric-seria-honor-jugar-lado-balon-oro-nndc-117550","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf00d8172162.jpeg"},{"id":117270,"title":"One Punch Man 2x09: tr\u00e1iler, qu\u00e9 pasar\u00e1 y c\u00f3mo ver el pr\u00f3ximo episodio","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/one-punch-man-2x09-trailer-pasara-ver-proximo-episodio-nnda-nnlt-preocupaciones-fuerte-117270","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/28\/5cedb33b71116.jpeg"},{"id":117549,"title":"FIFA 19 | La Women's World Cup France 2019 (Mundial Femenino) llega al juego en nuevo parche","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-women-s-world-cup-france-2019-mundial-femenino-llega-juego-nuevo-parche-117549","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf0095853633.jpeg"},{"id":117548,"title":"Combate Am\u00e9ricas: conoce la cartelera completa del evento de MMA en Per\u00fa","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/combate-americas-vivo-conoce-cartelera-completa-evento-mma-peru-fotos-ca-combate-americas-peru-117548","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf00b61237a5.jpeg"},{"id":117545,"title":"\u00a1Gol charr\u00faa! N\u00fa\u00f1ez puso el 1-0 de Uruguay sobre Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20 2019 [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/uruguay-vs-nueva-zelanda-vivo-gran-jugada-gol-nunez-mundial-sub-20-2019-video-117545","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf009b93f0ab.jpeg"},{"id":117539,"title":"As\u00ed se vivi\u00f3 el \u00faltimo entrenamiento antes de conocer los convocados para la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-vivio-entrenamiento-conocer-convocados-copa-america-fotos-117539","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf002ae1a53a.jpeg"},{"id":117546,"title":"Dragon Ball Super | \u00a1El rap de Broly lleg\u00f3! Porta publica en YouTube la canci\u00f3n de la pel\u00edcula [VIDEO]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-rap-broly-llego-porta-publica-youtube-cancion-pelicula-mexico-espana-soundtrack-117546","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf005d2d3f3d.jpeg"},{"id":117540,"title":"Lo siento mucho, Antoine: los delanteros que suenan en Barcelona luego que Griezmann se congele [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-delanteros-suenan-luego-congele-antoine-griezmann-liga-santander-fotos-117540","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/27\/5cec20de6d12b.jpeg"},{"id":116157,"title":"Selecci\u00f3n Peruana en Copa Am\u00e9rica 2019: los 23 convocados de Ricardo Gareca, fixture y c\u00f3mo VER los partidos","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/seleccion-peruana-copa-america-2019-ficha-partidos-amistosos-jugadores-ricardo-gareca-estadisticas-tabla-posicioes-grupo-ver-futbol-gratis-online-peru-nnda-nnrt-116157","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf0052a50e67.jpeg"},{"id":117267,"title":"Combate Am\u00e9ricas en Per\u00fa: fecha, horarios y canales del evento de artes marciales mixtas desde Miraflores","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/combate-americas-vivo-directo-live-online-streaming-tv-hd-live-via-movistar-deportes-dazn-univision-fecha-horarios-canales-cartelera-evento-peru-117267","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf004ca94ef9.jpeg"},{"id":117541,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: el juego que protagonizaron Yoshimar Yotun y Luis Adv\u00edncula antes de los entrenamientos [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-juego-protagonizaron-yoshimar-yotun-luis-advincula-entrenamientos-fotos-117541","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf0062413b1f.jpeg"},{"id":117538,"title":"Le hace una \u2018huacha\u2019 a Neymar y abandona la concentraci\u00f3n de Brasil para la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/brasil-neymar-huacha-juvenil-abandona-concentracion-brasilena-copa-america-2019-117538","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf002a361a09.jpeg"},{"id":117536,"title":"Pok\u00e9mon GO da inicio a la temporada de Snorlax en nuevo evento","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-capturar-snorlax-durmiendo-nuevo-evento-117536","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5cf0004d28d04.jpeg"},{"id":117533,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: as\u00ed le dieron la bienvenida a Jes\u00fas Pretell, el \u2018tapadito\u2019 de Ricardo Gareca","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-le-dieron-bienvenida-jesus-pretell-tapadito-ricardo-gareca-117533","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbbec957106a.jpeg"}]