Battlefield 1 para Xbox One X cuenta con soporte 4K y HDR

La guerra en alta definición. El videojuego Battlefield 1 agregó el soporte 4K para todos los usuarios con Xbox One , la consola de Microsoft.



"Escuchamos todas sus peticiones y estamos emocionados de presentar una característica muy esperada: el renderizado en resolución 4K para Xbox One X. Ahora los jugadores de Xbox One X pueden disfrutar Battlefield 1 en 4K junto con HDR para ver el campo de batalla como nunca antes", escribió DICE en el blog del juego.



El soporte 4K viene incluido en la más reciente actualización. Esta cuenta con nuevas características y corrige algunos problemas del juego, como los tiempos de carga y el equilibrio de los mapas y modos de partida.



Cabe precisar que el soporte 4K es exclusivo para Xbox One X, el resto de los contenidos, cambios, mejoras y novedades están disponibles en las demás consolas.

