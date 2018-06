El tráiler de Battlefield V presentado por EA ha generado polémica entre los gamers por lo que denominan una "inexactitud histórica" al incluir mujeres en el videojuego ambientado en la Segunda Guerra Mundial .



Patrick Söderlund , director creativo de EA , salió al frente de las críticas en redes sociales.



“Nos levantamos por la causa, porque creo que las personas que no lo entendieron tienen dos opciones: o lo aceptan o no compran el juego. Estoy bien con cualquiera de las dos” , señaló en una entrevista.



"Estas son personas que no tienen educación y que no entienden que este es escenario verosímil” , agregó al referirse a los críticos que desconocen el papel que tuvieron miles de mujeres durante el conflicto.



El gerente general de EA , Oskar Gabrielson , explicó en Twitter que cada quien es libre de jugar el videojuego como quiera. Además, precisó que el juego no es exacto con la realidad en sí "como tratar de que tres personas se suban a un caballo galopante, con un lanzallamas. Con ‘BFV’ también puedes jugar con quien quieras ser. Este es #everyonesbattlefield (el Battlefield de todos)” .