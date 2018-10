Firestorm es el modo Battle Royale con el que Battlefield V quiere entrar a competir en el competitivo mundo de los videojuegos. El problema es que Electronic Arts y EA DICE precisaron que Firestorm recién estará disponible en marzo de 2019.



Sucede que Jonas Elfving de DICE ha presentado una línea de tiempo con el contenido post-lanzamiento para Battlefield V. Allí se aprecia que Firestorm aparece como el contenido principal del capítulo 3 llamado 'Trial by Fire', programado para marzo.



"Durante la primavera, DICE y Criterion iniciarán el fuego con la experiencia Battle Royale de Battlefield V. Firestorm eleva el modo al brindar lo mejor por lo que Battlefield es conocido. Mezcla un campo de juego que se encoge con elementos insignia de Battlefield como juego en equipos, vehículos poderosos, y destrucción, y obtienes muchos momentos únicos de Battlefield por venir", señaló.



El 'Trial by Fre' incluye un nuevo mapa en Grecia que se enfoca en "una invasión aérea masiva a lo largo de la costa de Creta".



El lanzamiento de Battlefield V está programado para el 20 de noviembre de 2018. Disponible para PS4 , Xbox One y PC.