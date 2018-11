Battlefield V finalmente está disponible para PS4 , Xbox One y PC. La Segunda Guerra Mundial sigue estando presente en esta franquicia desarrollada por DICE y Electronic Arts.



La calidad gráfica del Battlefield V ha llamado la atención de miles de internautas que se preguntan por los requisitos mínimos del título en PC. Si vas a disfrutar de un juego épico, pues necesitas de un equipo adecuado para tener la mejor experiencia.



A continuación compartimos los requerimientos mínimos y recomendados de Battlefield V según la web oficial Origin.



MÍNIMOS:

SO: Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10 de 64 bits

Procesador (AMD): AMD FX-8350

Procesador (Intel): Core i5 6600K

Memoria: 8 GB de RAM

Tarjeta gráfica (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1050 / NVIDIA GeForce® GTX 660 de 2 GB

Tarjeta gráfica (AMD): AMD Radeon™ RX 560 / HD 7850 de 2 GB

DirectX: tarjeta gráfica compatible con DirectX 11.0 o equivalente

Requisitos de conexión a Internet: conexión a Internet de 512 KBPS o superior

Espacio en disco duro: 50 GB



MÍNIMO PARA DXR

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits, actualización de octubre de 2018 (1809)

Procesador (AMD): AMD Ryzen 5 2600

Procesador (Intel): Intel Core i5 8400

Memoria: 12 GB de RAM

Tarjeta gráfica (NVIDIA): NVIDIA GeForce® RTX 2070

DirectX: tarjeta de vídeo compatible con DirectX Raytracing

Requisitos de conexión a Internet: conexión a Internet de 512 KBPS o superior

Espacio libre en disco: 50 GB



RECOMENDADOS

SO: Windows 10 de 64 bits o posterior

Procesador (AMD): AMD Ryzen 3 1300X

Procesador (Intel): Intel Core i7 4790 o equivalente

Memoria: 12 GB de RAM

Tarjeta gráfica (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 con 6 GB

Tarjeta gráfica (AMD): AMD Radeon™ RX 580 con 8 GB

DirectX: tarjeta gráfica compatible con DirectX 11.1 o equivalente

Requisitos de conexión a Internet: conexión a Internet de 512 KBPS o superior

Espacio libre en disco: 50 GB



RECOMENDADO PARA DXR

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits, actualización de octubre de 2018 (1809)

Procesador (AMD): AMD Ryzen 7 2700

Procesador (Intel): Intel Core i7 8700

Memoria: 16 GB de RAM

Tarjeta gráfica (NVIDIA): NVIDIA GeForce® RTX 2080

DirectX: tarjeta de vídeo compatible con DirectX Raytracing

Requisitos de conexión a Internet: conexión a Internet de 512 KBPS o superior

Espacio libre en disco: 50 GB