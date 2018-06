Durante la conferencia de Bethesda , se anunciaron no uno, sino dos nuevos juegos de la saga de The Elder Scrolls durante la conferencia de la E3 2018 : se trata de The Elder Scrolls Blades y The Elder Scrolls VI.

The Elder Scrolls Blades será un nuevo juego para móviles que también se adaptará a las diferentes consolas, incluyendo la Realidad Virtual (RV) . Por otro lado, The Elder Scrolls VI se mostró con un nuevo teaser, pero nada más. Está en desarrollo.

Mira la conferencia de Bethesda en la E3 2018:



La Electronic Entertainment Expo , más conocido como la E3 , celebra su vigésimo cuarta edición este año, con participantes de lujo como son Sony con PlayStation, Microsoft con Xbox, Bethesda, Electronic Arts, Square Enix, Ubisoft, Nintendo y muchas empresas más.



Este domingo 10 de junio a las 8:30PM hora peruana comenzó la conferencia de Bethesda . La compañía es altamente conocida por su saga Fallout , y ahora en esta conferencia, dieron más detalles de la nueva entrega de la saga junto a otros anuncios.