Ubisoft sorprendió a todos el año pasado con el anuncio de un nuevo Beyond Good and Evil en su presentación de la E3. Michael Ancel fue el encargad de tomar las riendas del proyecto y hoy reveló un nuevo adelanto de la jugabilidad y navegación en el mapa.

En el video, los desarrolladores comentan las nuevas mecánicas agregadas al combate y la movilidad de los personajes con el 'jetpack'. Utilizaremos las naves para poder ubicarnos en donde queramos antes de abordar una nave enemiga, además podremos realizar un asalto con la nave en movimiento.

Beyond Good and Evil 2 nos invita a probar la navegación con más amigos, surcaremos los cielos y galaxias a modo de 'armada'. Además añaden que todavía se puede dar recomendaciones al equipo de desarrollo en la web oficial. El juego está calendado para el 2018 pero como va el progreso del juego, se cree que llegaría para el cierre del año.

" Beyond Good and Evil 2 es como un GTA en el espacio y en tres dimensiones. Hemos trabajado durante tres años para centrarnos solo en la tecnología, y ahora puedes viajar por el espacio y por los planetas, pero no por planetas vacíos, son planetas reales con ciudades, conexión lógica entre ellas e incluso eventos naturales que suceden", explicó Michael Ancel en los primeros días de desarrollo.