Black Friday ya está a la vuelta de la esquina. Las compañías de videojuegos están aprovechando la oportunidad para ofertar su mercadería en Internet, por lo que si andas buscando una PS4 o una Xbox , no debes perder esta oportunidad en el portal XtraLife.



Diferentes pack de la consola PS4 y suscripciones de Xbox están disponibles en el catálogo de esta página española que tiene con opciones de envío internacional. Cabe precisar que los precios a continuación no están considerando los costes de envío.



No pierdas la oportunidad del Black Friday para finalmente pasar tus fines de semana con una consola PS4 o una suscripción especial de Xbox a un precio accesible.



Pack PS4 Consola Slim 1TB + Red Dead Redemption + Spider-Man de regalo

Precio habitual (sin Spider-Man): 349,99€

Precio oferta: 294,95€



PS4 Consola Pro 1TB + Assassin's Creed: Odyssey + Spider-Man de regalo

Precio habitual (sin Spider-Man): 399,99€

Precio oferta: 369,95€



Pack Xbox One S, Consola 1TB + Forza Horizon 4 + Gears of War: Ultimate Edition + Assassin’s Creed: Unity de regalo

Precio habitual (sin regalos): 299,99€

Precio oferta: 189,95€



Pack Xbox One X, Consola 1TB + Battlefield V + Halo 5 + Rare Replay de regalo

Precio habitual (sin regalos): 499,99€

Precio oferta: 379,95€



PlayStation VR + VR Worlds

Precio habitual: 299,99€

Precio oferta: 194,95€



Videojuegos

Spider-Man PS4. Precio oferta: 36,95€

God of War PS4. Precio oferta: 26,95€

Detroit Become Human PS4. Precio oferta: 19,99€

Dark Souls: Remastered Switch + Amiibo Solaire: Precio oferta: 44,95€



Xbox Live

Suscripción 3 Meses. Precio oferta: 11,99€

Suscripción 6 Meses. Precio oferta: 19,99 €