Call of Duty: Black Ops 4 habría revelado sus 17 mapas multijugador con una foto

Hace unas semanas, se presentó oficialmente Call of Duty: Black Ops 4 , la nueva entrega de la franquicia desarrollada por Treyarch y distribuida por Activision Blizzard . En ella, explicaron algunos contenidos que tendría el videojuego y otros que no estarían.

Sin embargo, no había hasta ahora nueva información sobre los mapas que se utilizarían en el videojuego , pero era de esperarse que algunos mapas legendarios estarían de regreso en Call of Duty: Black Ops 4 . Ahora, se ha filtrado una lista de sus posibles mapas.

Gracias a la minería de datos dentro de los programas, un usuario de Reddit descubrió una pequeña lista de lo que serían los posibles mapas del nuevo COD. Entre lo más destacado se encuentra Nuketown , que volverá a hacer presencia una vez más en un videojuego de este estilo.

De momento, no se puede confirmar si esta lista es auténtica o será simplemente de alguna mañana de parte de la compañía para despistar a los usuarios. De una u otra manera, aquí está la lista para que saquen sus propias conclusiones.

Blockade – Crucero.

Boundary – Campus Universitario.

Bridgehead – Nueva York.

Dustoff – Remake de Standoff de Call of Duty: Black Ops 2.

Escalade – Castillo / Ruinas.

Contraband – Isla en el Caribe (mostrado en el evento revelación).

Payload – Estación Militar Nevada (mostrado en el evento revelación)

Raided – Remake de Raid de Call of Duty: Black Ops 2.

Rooftops – Remake de Firing Range del Call of Duty: Black Ops original.

Seaside – Ciudad en la Costa (mostrado en el evento revelación).

MP Nuketown 4 – Regreso de Nuketown.

MP Airport – Aeropuerto.

MP Crossing – Pasaje.

MP Defilade – Ocultación.

MP Japan.Image – Japón.

MP Garrison – Guarnición.

MP Rockies – Montañas Rocosas.