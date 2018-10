Más vale ir haciendo espacio en tu PS4 y Xbox One para disfrutar de Call of Duty: Black Ops 4 a partir de su lanzamiento el 12 de octubre. Sucede que el videojuego de Activision requerirá de 100 GB de la memoria de la consola.



El dato fue compartido en redes sociales a partir de unas imágenes filtradas de la contraportada de Call of Duty: Black Ops 4 para PS4 y Xbox One. Hay que considerar que el peso de debe a que incluiría el Parche del Día 1 y contenidos posteriores al lanzamiento.



Cabe precisar que la tienda online de Xbox One fija el tamaño del juego a 42,18 GB, un tamaño que será similar en PlayStation. Entonces, los casi 60 GB restantes se deben a contenido descargable tras su lanzamiento.

Contraportada para PS4 Contraportada para PS4