'Call of Duty: Black Ops 4' trae estas novedades en su actualización 1.12

Call of Duty: Black Ops 4 , videojuego disponible para PS4 , Xbox One y PC, ha lanzando un parche de actualización que trae diversas novedades para modos de juego como el Modo Zombis y Blackout.



La actualización 1.12 de Call of Duty: Black Ops 4 trae un ajuste muy esperado en la armadura de Blackout, las granadas aturdidoras y las de racimo.



Si hablamos de nuevas armas en Call of Duty: Black Ops 4, tendremos MP 40, Grav, Daemon 3XB, SWAT RFT y KAP 45 al Modo Zombis a través de la Caja Misteriosa.



Por su parte, el multijugador clásico de Call of Duty: Black Ops 4 contará con el modo Blackjack's Gun Game con la pistola automática KAP 45.



Finalmente, el modo Emboscada de Blackout ya se puede jugar en PS4 desde la próxima semana. Dicho modo de juego limita a los jugadores a usar francotiradores, lanzadores explosivos y ataques cuerpo a cuerpo.