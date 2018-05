Call of Duty: Black Ops 4 modo Zombie nos da un vistazo más profundo [VIDEO]

Call of Duty añadió el modo de juego Zombie a modo de broma y parece que llegó para quedarse. El nuevo Black Ops 4 eliminó el modo campaña pero extendió el contenido de su modo de muertos vivientes, inclusive se creo un modo Battle Royale .

En esta edición de CoD se modificó la mecánica que ya se conocía en tres modalidades. El primero es llamado IX , tratará la historia de Ancient Order , un modo de juego caótico en el que lucharemos contra oleadas de zombies, recuerda que habrán hasta jefes en esta modalidad.

También el videojuego tendrá el modo tradición que ya se ha jugado en títulos anteriores. El título que se ha elegido para este es Voyage of Despair , un mapa inspirado en el Titanic . Tendrá la escena del hundimiento y los muertos vivientes.

El tercero ya es un clásico, regresa Mob of the Dead de Call of Duty: Black Ops 2 con un nuevo nombre: Blood of the Dead . Una pequeña campaña que se situará en una prisión. En ediciones anteriores se centró en Alcatraz.