Call of Duty: Black Ops 4 modo Zombie estrena nuevo tráiler

El modo zombie se ha vuelto tan popular que videojuegos Call of Duty: Black Ops 4 apuestan a lo grande para quienes desean un mayor reto. Esto lo podemos ver en el nuevo tráiler que Activision acaba de publicar en YouTube y que promete varias sorpresas.



Lo más llamativo del tráiler de Call of Duty: Black Ops 4 es el viaje en el tiempo a la Roma antigua , donde el jugador se enfrentará a gladiadores y esclavos zombies .



Recordemos que el modo zombie es el sustituto de la campaña para la edición de este año de Call of Duty . Por esta razon, Activision preparó tres experiencias de juego: Voyage of Despair , emplazado en el Titanic, IX en la época de los gladiadores y Blood of the Dead , en una prisión.



Call of Duty: Black Ops 4 estará disponible el 12 de octubre en PC , PS4 y Xbox One .

