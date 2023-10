Ya no va quedando mucho para el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 3, y una de las plataformas a las que llegará lo nuevo de Activision es PC vía Battle.net y Steam. Y con relación a esta versión del título se ha asegurado de que los jugadores tengan más de 500 opciones de personalización a su alcance, con soporte para gráficos 4K y Ultrawide, así como una enorme variedad de opciones en todo tipo de configuraciones. También nos complace compartir algunos de los aspectos más destacados que llegarán a la versión para PC del juego.

Pero eso no es todo, ya que sobre esta versión, la cual viene trabajando Beenox de forma integrada con NVIDIA, se han revelado los requisitos mínimos y recomendados, además de otras especificaciones de tipo competitivas las cuales compartimos aquí mismo:

Mínimo

SO: Windows 10 64 Bit (última actualización)†

CPU: Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8 GB

Caché de recursos Hi-Rez: Hasta 32 GB

Tarjeta de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 o AMD Radeon RX 470

Memoria de video: 2 GB

Almacenamiento: SSD con 149 GB de espacio disponible (78 GB si COD HQ y Warzone ya están instalados)

Recomendado

SO: Windows 10 64 Bit (última actualización) o Windows 11 64 Bit (última actualización)†

CPU: Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 16 GB

Caché de recursos Hi-Rez: Hasta 32 GB

Tarjeta de video: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600XT

Especificaciones competitivas / Ultra 4K

SO: Windows 10 64 Bit (última actualización) o Windows 11 64 Bit (última actualización)†

CPU: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X

RAM: 16 GB

Caché de recursos Hi-Rez: Hasta 64 GB

Tarjeta de video: NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 o AMD Radeon RX 6800XT

Memoria de vídeo: 10 GB

Almacenamiento: SSD con 149 GB de espacio disponible (78 GB si COD HQ y Warzone ya están instalados)

Necesario para todas las especificaciones

Red: Conexión a Internet de banda ancha

Tarjeta de sonido: Compatible con DirectX

Controladores recomendados para NVIDIA/AMD

NVIDIA: 537.58

AMD: 23.10.2

El título ya cuenta con fechas y horarios para su precarga en todo el mundo.

Precarga /Acceso anticipado

Los jugadores que adquieran Modern Warfare 3 en formato digital para PC podrán precargar el juego y tenerlo listo en el lanzamiento. La precarga también estará disponible para el Acceso Anticipado de la Campaña.

La precarga para el Acceso Anticipado a la Campaña en PC dará inicio el 1 de noviembre a las 9:00 AM PT, y el Acceso Anticipado se activa el 2 de noviembre a las 10:00 AM PT.

Cabe recordar que Call of Duty: Modern Warfare 3 es una secuela directa de Call of Duty: Modern Warfare II, y se podrá jugar en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC desde el próximo 10 de noviembre.

Nuevo tráiler de Call of Duty: Modern Warfare 3