Si bien el título de Activision no ha tenido el lanzamiento que se esperaba debido a la marcada experiencia de juego entre el Modo Historia y el Modo Multijugador, la compañía americana anunció que Call of Duty: Modern Warfare 3 ha logrado alcanzar nuevos récords.

Así es, desde la compañía americana se anunció que el título tiene más horas de juego por jugador si es que se le compara con las entregas previas Modern Warfare (2019) y Modern Warfare II.

Gracias a nuestra comunidad de #MW3 por conseguir nuevos récords de participación en Modern Warfare 🔥 pic.twitter.com/im7JbUCE2E — Call of Duty LATAM (@CallofDutyLATAM) November 21, 2023

Pero eso no es todo, ya que además se resaltó qie el modo Zombies es la modalidad de juego con una mayor participación de los gamers en toda la historia de Call of Duty: Modern Warfare.

Detalles aparte, y para celebrar esto, todo el fin de semana será de triple con Doble PX, Doble PX de Arma y Doble PX de Pase de Batalla. Así es, del 22 al 27 de este mes dará este inicio de doble experiencia.

El grindeo se ha vuelto más veloz ⚡️



Aumentaremos el Doble PX de Arma, Jugador y Pase de Batalla en #MW3 a partir de las 10 AM hora del Pacífico del 22 al 27 de Noviembre 🔥 pic.twitter.com/N5xvzlsqof — Call of Duty LATAM (@CallofDutyLATAM) November 21, 2023

Como plus a todo esto, la Temporada 1 de Call of Duty: Modern Warfare 3 estará disponible desde el próximo 6 de diciembre con nuevos escenarios (mapas) para combates de 6 vs 6 como también nuevo contenido.

Todo esto resulta muy interesante, pero hasta ahora no se han revelado cifras de ventas de esta nueva entrega de la franquicia, y los récords se enfocan en el Modo Multijugador.

