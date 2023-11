Luego de un poco mas de 27 años desde su lanzamiento en la mítica consola Super Nintendo Entertainment System o mejor conocida como la SNES, regresa a la Nintendo Switch, uno de los títulos más recordados dentro del universo de Super Mario Bros, ahora en una nueva versión a modo de Remake, Super Mario RPG.

Recordando

Lanzado inicialmente en el año 1996 y en donde por primera vez Mario y compañía incursionan dentro del género del RPG. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars represento un antes y un después dentro del genero de los RPG de Super Mario, siendo la primera entrega de una serie de sagas que nacieron de este sin igual título matriz y que luego vino con las series de Mario & Luigi, e inclusive las recientes entregas de Paper Mario. Y si todas y cada una de ellas nacieron del propio Super Mario RPG.

En aquel entonces Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars llego como una propuesta revolucionaria y novedosa, producto del trabajo en conjunto entre Nintendo y la prestigiosa y recordada casa desarrolladora Squaresoft, hoy en día conocida como Square-Enix.

Super Mario RPG Legend of The Seven Stars, nació en la época dorada de los juegos RPG y en donde Squaresoft se mantenía como uno de los referentes más sólidos dentro del universo de los títulos del género RPG.

Un titulo que llego en la cúspide de la SNES ya que meses después vería la luz la próxima generación de consolas y Nintendo lanzaría su Nintendo 64, para ser exactos en el mes de junio del mismo año. De ahí podríamos decir que hablar de Super Mario RPG equivale a hablar de una parte importante en la historia de los videojuegos.

Actualidad

Ahora a puertas de cerrar el año 2023, llega a la Nintendo Switch una nueva versión del aclamado Super Mario RPG, con todas las mejoras que puede presentar esta actual generación y con unas cuantas sorpresas más.

Super Mario RPG Remake llegó este 17 de noviembre, marcando el cierre del año para los exclusivos de Nintendo. Un año que sin lugar a duda ha sido muy bueno para la compañía nipona con respecto a sus lanzamientos, pero por sobre todo para la franquicia de Super Mario. Desde el estreno de Super Mario Bros Movie, hasta el reciente lanzamiento de Super Mario Bros Wonder, títulos que llenaron el año 2023 de muchos éxitos para nuestro querido y saltarín fontanero.

Título desarrollado, producido por Nintendo y con la participación del estudio ArtePiazza a cargo de la adaptación. Un estudio conocido y especialista en remasterizaciones y remakes, responsable de lanzamientos como Romancing SaGa 3, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age, Dragon Quest Rivals y varios de los títulos de Dragon Quest, lanzados en los últimos años.

Historia

Con respecto a la historia de Super Mario RPG, esta mantiene su integridad con respecto al la original, con algunos pequeños cambios con respecto a los nombres y sobre todo algunas secuencias animadas que narran menor la historia. Eso si, si ya nos habíamos acostumbrados a la flor parlante de Super Mario Wonder, en Super Mario RPG volvemos a los diálogos por medio de subtítulos.

La aventura inicia un nuevo ataque de Bowser al Reino Champiñón y por consiguiente un nuevo secuestro de la princesa Peach. En ese momento Mario vuelve al rescate y sin perder mas tiempo va directo al castillo de Bowser. Sucede entonces que en medio del enfrentamiento de Mario y Bowser, y sin ningún aviso una enorme espada cae del cielo clavándose en medio del castillo del reptil y expulsando a todos lejos del lugar.

Mario al regresar inmediatamente al castillo se entera de que la enorme espada ha reclamado el Castillo a nombre de la Banda de Fraguo y que ahora ni el o Bowser son bienvenidos de regreso.

Es asi donde Mario inicia su aventura, en búsqueda de Peach y combatiendo a una serie de enemigos que se identificaran como miembros de la Pandilla de Fraguo y que buscan hacerse con el total control del Reino Champiñón.

Detalles

Esta aventura cuenta con muchas sorpresas, pues no solo veremos a Mario y Bowser luchar codo a codo, aunque el reptil solo busque recuperar su castillo. Sino también nuevos protagonistas se unirán a Mario, Bowser y Peach formando parte de esta nueva aventura como Mallow y Geno, ambos protagonistas con historias muy bonitas y que formarán parte de la pintoresca aventura de una manera natural y muy amena. Con respecto a Geno, su origen e intenciones marcaran mas adelante el principal propósito de la aventura. Historia que no detallamos mas para no arruinar la aventura.

Estilo de juego

Con respecto a las mecánicas de juego, nos encontramos frente a un titulo del genero rol, con secuencias de luchas por turnos, donde cada personaje contara con puntos de vitalidad y puntos de flor, los cuales permiten realizar ataques mágicos o poderes.

También al ser un título de rol, la progresión de cada personaje se administra mediante puntos de experiencia, lo cual permite que suban niveles y que al ganar un nivel nuevo se pueda elegir entre aumentar puntos de ataque o defensa física, puntos de vida o constitución y ataque y defensa mágica, tomando en cuenta que cada personaje cumple con un rol diferente. Por ejemplo, Mario y Bowser se encuentran mas inclinados por los ataques físicos y algunos poderes, Peach más dentro del rol curativo y de soporte, Geno, el mago del equipo y Mallow más balanceado mediante sus poderes de daño masivo y habilidades curativas.

El título inicialmente presenta dos modos de dificultad, una normal y otra mucho más fácil, aunque la dificultad en general no es muy elevada, el juego permite poder entrenar en cualquier momento y no necesariamente nos estaremos estancando mucho a lo largo de las batallas con jefes difíciles.

Las cajas de guardado volverán en esta aventura, pero también se encuentra la adición del autoguardado automático como parte de esta actual adaptación.

Otras de las novedades de las que dispone Super Mario RPG REMAKE se encuentra en la posibilidad de cambiar entre los cinco protagonistas de los tres activos en medio de un combate, permitiendo mayor fluidez durante la aventura y sin perder los combos acumulados.

Una mecánica que también regresa y que marco un hito en este tipo de juegos, es el del “timing” durante los ataques y defensas. Una mecánica que se desarrolló inicialmente en este título y que permitía pulsar el botón de ataque en el momento preciso para desencadenar mayor daño efectuado o durante los ataques enemigos poder bloquear o disminuir el daño recibido. Sin duda que una mecánica que no solo encasillaba los combates a elegir ataques y sentarse a verlos sino también permitía que podamos demostrar la destreza con los botones dentro de un título con mecánicas RPG.

Con respecto a las batallas esta nueva entrega presenta también un marcador de porcentajes en la esquina inferior de la pantalla, el cual permite que conforme vayamos acertando ataques o defensas, este se vaya incrementando, y al llegar al 100% poder asestar un ataque combinado entre los tres protagonistas, sin duda un aporte que brinda algo más dentro de las batallas y sobre todo facilita los combates contra jefes o enemigos múltiples.

Con relación a los ataques combinados estos dependen de las combinaciones de tres personajes en pantalla y el cambio de personajes durante las batallas no afecta ni penaliza al marcador de porcentajes.

Biblioteca

Super Mario RPG también cuenta con la opción de “bestiario” el cual nos permite navegar a través de una lista limitada de enemigos y personajes, permitiendo conocer un poco mas de ellos y ver sus animaciones. Un aspecto muy agradecido que se suma a la lista de novedades de esta nueva versión.

En pantalla

Con respecto al apartado gráfico, nos encontramos frente a un titulo mucho más suavizado en comparación con los diseños logrados con el mítico Chip SA-1 desarrollado por Nintendo para el cartucho de Super Mario RPG. Titulo que contaba con diseños 3D simulados sobre escenarios pre renderizados.

Ahora en la Nintendo Switch encontramos personajes y escenarios diseñados enteramente en 3D sobre una vista isométrica. Cabe destacar que el control direccional sigue mapeado para reconocimiento de 8 direcciones, pero con el uso del stick análogo del control Joy-con casi pasa desapercibido.

Este título también cuenta con escenas animadas, las cuales son muy bien recibidas y ayudan a construir mejor los arcos narrativos frente a los vistos en los años 90´s.

Personajes con un acabado “Chibi”, que simulan juguetes en una historia donde prácticamente se han rehecho todos los enemigos y ahora verlos en 3D y sobre todo en mejores resoluciones son aspectos muy destacables dentro de esta nueva entrega. Mención adicional a los jefes los cuales cuentan con pequeñas animaciones adicionales de introducción antes de cada combate.

A cargo de la prestigiosa compositora japonesa Yōko Shimomura, responsable de las bandas sonoras de títulos como, Street Fighter II, Xenoblade Chronicles, Parasite Eve 1, Kingdom Hearts y Final Fantasy XV, sin duda toda una eminencia respecto a piezas musicales para títulos del universo JRPG. Composiciones que pueden volver a escucharse en su totalidad tanto en el audio original o con los nuevos arreglos, mediante el menú de opciones en todo momento.

Conclusión

Super Mario RPG REMAKE es un título que sin duda mejora lo visto entrega original sin cambiar mucho la experiencia de juego que cautivo a la juventud del año 1996. Un titulo que trae a las actuales generaciones una historia y mecánicas que fueron parte imprescindible de la historia de Super Mario y que hace que extrañemos hoy en día más colaboraciones entre las mecánicas, apartados, enemigos y personajes de Square-Enix y la magia de Nintendo en sus aventuras de Mario.

Un título con mejoras, pero con algunos elementos que hubiesen pulido mejor la experiencia de juego como la dificultad, la ausencia de audio o algunos extras mas acordes con este tipo de entregas nostálgicas.

El análisis de Super Mario RPG REMAKE fue dearrollado gracias a una copia digital enviada por Nintendo para Nintendo Switch.

FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Nintendo

• GÉNERO: Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de lanzamiento de Super Mario RPG REMAKE